Правоохранители задержали агента ФСБ, который корректировал удары по объектам Сил обороны в пяти областях Украины.

Наводил ракеты на военные объекты в пяти регионах: что известно

Служба безопасности Украины задержала в Киевской области российского агента, который наводил ракеты на военные объекты в пяти регионах. Им оказался 40-летний работник местного химического завода.

По данным следствия, мужчина по заказу ФСБ собирал и передавал координаты аэродромов, комплексов противовоздушной обороны и предприятий по производству беспилотников в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Львовской областях.

Агент осуществлял разведку на местности и отмечал объекты на Google-картах.

СБУ разоблачила его во время выполнения нового задания от кураторов — сбора данных о последствиях ракетного удара по Киевской области.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с геолокациями, фото и другими материалами, подготовленными для передачи врагу.

Фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Криминального кодекса Україны). Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Источник : СБУ

