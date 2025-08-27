Работник химзавода в Киевской области наводил ракеты на объекты ВСУ в 5 областях — СБУ
Правоохранители задержали агента ФСБ, который корректировал удары по объектам Сил обороны в пяти областях Украины.
Наводил ракеты на военные объекты в пяти регионах: что известно
Служба безопасности Украины задержала в Киевской области российского агента, который наводил ракеты на военные объекты в пяти регионах. Им оказался 40-летний работник местного химического завода.
По данным следствия, мужчина по заказу ФСБ собирал и передавал координаты аэродромов, комплексов противовоздушной обороны и предприятий по производству беспилотников в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Львовской областях.
Агент осуществлял разведку на местности и отмечал объекты на Google-картах.
СБУ разоблачила его во время выполнения нового задания от кураторов — сбора данных о последствиях ракетного удара по Киевской области.
Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с геолокациями, фото и другими материалами, подготовленными для передачи врагу.
Фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Криминального кодекса Україны). Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога.
Операцию проводили сотрудники СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.