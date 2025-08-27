27 августа Кабинет министров опубликовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу даже во время действия военного положения.

Соответствующий документ обнародован на сайте Правительственного портала.

Выезд за границу мужчин 18-22 лет: что известно

В тексте документа говорится, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно получат право пересечения границы на законных основаниях, несмотря на действующие мобилизационные ограничения.

Сейчас смотрят

Напомним, в ГПСУ заявили, что выезд за границу мужчин 18-22 лет предполагает необходимость иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

25 августа на сайте Верховной Рады обнародовали текст законопроекта №13685 о разрешении призывникам и военнообязанным в возрасте до 25 лет выезжать за пределы Украины. Его направили на рассмотрение профильного комитета парламента.

Документом, инициированным членом Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федором Вениславским и группой других народных депутатов, предлагается внесение следующих изменений в статью 6 закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины».

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.