Чоловіків віком 18-22 роки вже почали випускати за кордон – ДПСУ
З 28 серпня набула чинності постанова Кабінету міністрів України №1031 щодо дозволу військовозобов’язаним чоловікам віком 18-22 роки виїжджати за кордон. Уже є перші охочі.
Про це в ефірі телемарафону заявив представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.
Виїзд за кордон чоловіків 18-22 роки: що відомо
За словами Демченка, прикордонники вже повідомили про перших охочих виїхати за кордон серед чоловіків 18-22 років.
– Прикордонники вже мають перших охочих виїхати за кордон серед чоловіків 18-22 років. Хтось із них уже встиг оформити документи, – сказав речник ДПСУ.
Стосовно жінок-депутатів, яким, згідно з постановою уряду, також дозволено виїзд за кордон, то вони поки що не можуть скористатися цим правом, оскільки, за словами Демченка, скасування заборони ще не було опубліковано в Урядовому кур’єрі.
Джерело: телемарафон