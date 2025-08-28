З 28 серпня набула чинності постанова Кабінету міністрів України №1031 щодо дозволу військовозобов’язаним чоловікам віком 18-22 роки виїжджати за кордон. Уже є перші охочі.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Виїзд за кордон чоловіків 18-22 роки: що відомо

За словами Демченка, прикордонники вже повідомили про перших охочих виїхати за кордон серед чоловіків 18-22 років.

– Прикордонники вже мають перших охочих виїхати за кордон серед чоловіків 18-22 років. Хтось із них уже встиг оформити документи, – сказав речник ДПСУ.

Стосовно жінок-депутатів, яким, згідно з постановою уряду, також дозволено виїзд за кордон, то вони поки що не можуть скористатися цим правом, оскільки, за словами Демченка, скасування заборони ще не було опубліковано в Урядовому кур’єрі.

Джерело: телемарафон

