В Одессе одному из подрядчиков сообщили о подозрении в связи с загрязнением атмосферного воздуха во время демонтажа резервуара для нефтепродуктов.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, пожар вспыхнул на территории промышленной зоны. Это произошло во время демонтажа резервуара для нефтепродуктов, когда подрядчик проводил газорезательные работы.

Установлено, что цистерна не была предварительно очищена от горючих остатков, что привело к возгоранию.

Пламя быстро распространилось, образовав густое дымовое облако с продуктами горения. Выбросы загрязнили атмосферу, создав угрозу для окружающей среды и здоровья людей.

Ущерб, нанесенный государству в результате инцидента, предварительно оценивается в более чем 435 тыс. грн.

Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины (загрязнение атмосферного воздуха). Досудебное расследование проводит полиция Одесской области.

