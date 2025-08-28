В Одесі одному з підрядників повідомили про підозру через забруднення атмосферного повітря під час демонтажу резервуара для нафтопродуктів.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Забруднення повітря в Одесі під час демонтажу резервуара для нафтопродуктів

За даними слідства, пожежа спалахнула на території промислової зони. Це сталося під час демонтажу резервуара для нафтопродуктів, коли підрядник проводив газорізальні роботи.

З’ясовано, що цистерна не була попередньо очищена від горючих залишків, що спричинило займання.

Полум’я швидко поширилося, утворивши густу димову хмару з продуктами горіння. Викиди забруднили атмосферу, створивши загрозу для довкілля та здоров’я людей.

Збитки, завдані державі внаслідок інциденту, попередньо оцінюють у понад 435 тис. грн.

Правопорушнику повідомили про підозру за ч.1 ст. 241 Кримінального кодексу України (забруднення атмосферного повітря). Досудове розслідування проводить поліція Одеської області.

