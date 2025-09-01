В сентябре 2025 года для получателей субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг ничего не изменится.

Подробнее о начислении субсидий в сентябре — в материале Фактов ICTV.

Субсидии в сентябре 2025

До 30 сентября действует автоматическое переназначение субсидии на неотапливаемый сезон.

Льгота переназначается для подавляющего большинства получателей льготы, но при условии, что не изменились данные об имущественном положении или составе семьи. Об этом необходимо сообщить в течение 30 дней.

В некоторых случаях нужно лично подать заявление и декларацию в Пенсионный фонд:

если речь идет об арендованном жилье, за которое оплачиваются жилищно-коммунальные услуги;

если в составе домохозяйства есть ВПЛ;

количество фактически проживающих меньше количества зарегистрированных в доме;

если субсидия необходима на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

во время отопительного периода была назначена субсидия в размере 0,0 грн.

Какие доходы учитываются при расчете субсидии

Субсидия рассчитывается с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

В ПФУ недавно пояснили, что размер полученной единовременной денежной помощи ученикам первых классов Пакет школяра не учитывается при расчете совокупного дохода семьи для получения всех видов социальной помощи, предоставляемых в соответствии с законодательством, в том числе жилищной субсидии.

Что включается в совокупный доход:

заработная плата;

пенсия;

стипендия, кроме социальной, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;

социальные выплаты;

пособие по безработице, другие страховые выплаты;

денежные переводы, полученные из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

другие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества.

При каких условиях могут отказать в субсидии

Право на получение субсидии имеют только те украинцы, которые соответствуют определенным критериям.

Соответственно, отказать в субсидии могут:

если долг за коммуналку превысил 680 грн (то есть 40 необлагаемых минимумов доходов граждан), накопившийся за три месяца и более;

если домохозяйство не вернуло субсидию, которая была выплачена сверх положенного;

в случае задолженности по алиментам за три месяца и более;

при наличии хотя бы одного совершеннолетнего члена домохозяйства, который не учится, не работает и не стоит на учете как безработный;

если площадь квартиры более 130 кв. м, а дома – более 230 кв. м (это не касается многодетных семей);

при наличии транспортного средства возрастом до 5 лет, или двух и более – возрастом менее 15 лет (не касается мопедов и велосипедов);

при наличии открытого депозита на сумму 100 тыс. грн и более;

в случае покупки в течение года на сумму более 100 тыс. грн.

Если же семья приобрела генерирующую установку, которая будет производить электроэнергию для поддержания нормальной жизни в условиях войны, ее стоимость до 150 тыс. грн или разовый платеж в размере до 150 тыс. грн по кредиту не будет учитываться при назначении субсидии.

