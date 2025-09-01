У вересні 2025 року для отримувачів субсидії на оплату житлово-комунальних послуг нічого не зміниться.

Субсидії у вересні 2025

Субсидії у вересні 2025

До 30 вересня діє автоматичне перепризначення субсидії на неопалювальний сезон.

Пільгу перепризначають для переважної більшості одержувачів пільги, але за умови, що не змінилися дані про майновий стан чи склад родини. Про це треба повідомили протягом 30 днів.

У деяких випадках потрібно особисто подати заяву та декларацію до Пенсійного фонду:

якщо йдеться про орендоване житло, за яке сплачуються житлово-комунальні послуги;

якщо у складі домогосподарства є ВПО;

кількість тих, хто фактично проживає, менша за кількість зареєстрованих в будинку;

якщо субсидія необхідна на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

під час опалювального періоду була призначена субсидія у розмірі 0,0 грн.

Які доходи враховуються під час обчислення субсидії

Субсидія обчислюється з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

У ПФУ нещодавно пояснили, що розмір отриманої одноразової грошової допомоги учням перших класів Пакунок школяра не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, зокрема й для отримання житлової субсидії.

Що входить до сукупного доходу:

заробітна плата;

пенсія;

стипендія, крім соціальної, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

соціальні виплати;

допомога з безробіття, інші страхові виплати;

грошові перекази, отримані з-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна.

За яких умов можуть відмовити в субсидії

Право на отримання субсидії мають лише ті українці, які відповідають певним критеріям.

Відповідно, відмовити в субсидії можуть:

якщо борг за комуналку перевищив 680 грн (тобто 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), яка накопичилася за три місяці та більше;

якщо домогосподарство не повернуло субсидію, яка була виплачена понад належне;

у разі заборгованості по аліментах за три місяці і більше;

за наявності хоча б одного повнолітнього члена домогосподарства, який не навчається, не працює та не стоїть на обліку як безробітний;

якщо площа квартири понад 130 кв. м, а будинку – понад 230 кв. м (це не стосується багатодітних сімей);

за наявності транспортного засобу віком до 5 років, або ж двох і більше – віком менше 15 років (не стосується мопедів та велосипедів);

за наявності відкритого депозиту на суму 100 тис. грн і більше;

у разі здійснення покупки протягом року на суму понад 100 тис. грн.

Якщо ж родина придбала генерувальну установку, яка вироблятиме електроенергію для підтримання нормального життя в умовах війни, її вартість до 150 тис. грн або разовий платіж в розмірі до 150 тис. грн за кредитом не буде враховуватись під час призначення субсидії.

