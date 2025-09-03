ГБР расследует смерть мужчины при нелегальном пересечении границы в Одесской области: детали
Сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту гибели 23-летнего военнообязанного, который пытался незаконно пересечь украинско-молдавскую границу в Одесской области.
Попытка незаконного пересечения границы: что известно
По материалам следствия, инцидент зафиксировали 1 сентября около 18:00. Пограничный наряд заметил двух мужчин, которые преодолели защитные сооружения и двигались в сторону Молдовы. На требования остановиться они не реагировали.
Во время преследования правоохранители произвели несколько предупредительных выстрелов.
Впоследствии было найдено тело одного из беглецов, 23-летнего харьковчанина, который скончался в результате огнестрельного ранения.
Личность погибшего была установлена по заграничному паспорту. Другой правонарушитель был задержан на месте.
Следователи ГБР провели осмотр места инцидента, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого производились выстрелы. Также были допрошены свидетели и пограничники.
Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона устанавливает обстоятельства трагедии.