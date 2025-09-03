Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 23-річного військовозобов’язаного, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон в Одеській області.

Спроба незаконного перетину кордону: що відомо

За матеріалами слідства, інцидент зафіксували 1 вересня близько 18:00. Прикордонний наряд помітив двох чоловіків, які подолали захисні споруди та рухалися у бій Молдови. На вимоги зупинитися вони не реагували.

Під час переслідування правоохоронці здійснили кілька попереджувальних пострілів.

Згодом було знайдено тіло одного з утікачів, 23-річного харків’янина, що помер внаслідок вогнепального поранення.

Особу загиблого було встановлено за закордонним паспортом. Іншого правопорушника затримали на місці.

Слідчі ДБР провели детальний огляд місця інциденту, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Також були допитані свідки та прикордонники.

Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону встановлює обставини трагедії.

Джерело : ДБР

