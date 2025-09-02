В Одеській області під час спроби нелегального перетину державного кордону загинув чоловік. Його тіло знайшли без ознак життя з вогнепальним пораненням.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

На Одещині загинув чоловік під час перетину кордону

За інформацією відомства, прикордонний наряд помітив групу невідомих осіб, які рухалися у напрямку кордону та проігнорували вимогу зупинитися.

Під час переслідування військові здійснили попереджувальні постріли.

Одного з чоловіків затримали у момент подолання інженерного загородження, ще одного – виявили мертвим із кульовим пораненням.

– Про ситуацію відразу повідомлені правоохоронні органи, на місце прибули співробітники Нацполіції та ДБР, – зазначили у прикордонній службі.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Правоохоронці перевіряють обставини інциденту та вивчають дії прикордонного наряду.

Державна прикордонна служба України призначила службове розслідування і надає слідчим необхідне сприяння для встановлення всіх деталей.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР викрили організоване злочинне угруповання, яке займалося незаконним переправленням військовозобов’язаних чоловіків через український кордон у напрямку невизнаного Придністров’я.

