Для украинцев, которые учились в Польше, назначили дополнительное поступление в вузы
Министерство образования и науки Украины согласовало дополнительное поступление в высшие учебные заведения для украинцев, которые закончили школу или колледж в Польше и имеют результаты экзамена матура (egzamin maturalny).
Об этом сообщает пресс-центр Минобразования Украины.
Дополнительное поступление в вузы для украинцев
Матура — это выпускной экзамен в Польше, результаты которого используются для поступления в университеты (аналог украинского ВНО/НМТ).
Теперь украинские высшие учебные заведения смогут принимать результаты матуры как основание для зачисления на обучение.
Украинским абитуриентам заявления нужно подать в приемные комиссии выбранных вузов (лично или дистанционно). Сроки подачи устанавливает высшее учебное заведение, зачисление — не позднее 20 октября.
В Минобразования подчеркивают, что поступить можно исключительно на контракт, но с возможностью получения образовательного гранта.
Заявления по экзамену матура
Украинские абитуриенты могут подавать заявления с результатами матуры при условии, что в год поступления сданы не менее четырех предметов матурного экзамена: польский язык и математика и еще два предмета на выбор.
Для подачи заявления необходимо:
выбрать образовательную программу на сайте vstup.edbo.gov.ua;
подать заявление лично в учебное заведение или онлайн.
В этом году в украинские высшие учебные заведения зачислили 178 720 первокурсников. Это без учета поступления в военные и специализированные учебные заведения.
Дополнительный набор в вузы позволяет украинцам, сдавшим матуру, присоединиться к украинскому академическому сообществу уже в этом учебном году — без отсрочки начала обучения, подчеркнули в Минобразования.
Перевод результатов матурного экзамена в шкалу 100-200 осуществляется в соответствии с таблицами 10-16 приложения 5 к Порядку приема.