Министерство образования и науки Украины согласовало дополнительное поступление в высшие учебные заведения для украинцев, которые закончили школу или колледж в Польше и имеют результаты экзамена матура (egzamin maturalny).

Об этом сообщает пресс-центр Минобразования Украины.

Дополнительное поступление в вузы для украинцев

Матура — это выпускной экзамен в Польше, результаты которого используются для поступления в университеты (аналог украинского ВНО/НМТ).

Теперь украинские высшие учебные заведения смогут принимать результаты матуры как основание для зачисления на обучение.

Украинским абитуриентам заявления нужно подать в приемные комиссии выбранных вузов (лично или дистанционно). Сроки подачи устанавливает высшее учебное заведение, зачисление — не позднее 20 октября.

В Минобразования подчеркивают, что поступить можно исключительно на контракт, но с возможностью получения образовательного гранта.

Заявления по экзамену матура

Украинские абитуриенты могут подавать заявления с результатами матуры при условии, что в год поступления сданы не менее четырех предметов матурного экзамена: польский язык и математика и еще два предмета на выбор.

Для подачи заявления необходимо:

выбрать образовательную программу на сайте vstup.edbo.gov.ua;

подать заявление лично в учебное заведение или онлайн.

В этом году в украинские высшие учебные заведения зачислили 178 720 первокурсников. Это без учета поступления в военные и специализированные учебные заведения.

Дополнительный набор в вузы позволяет украинцам, сдавшим матуру, присоединиться к украинскому академическому сообществу уже в этом учебном году — без отсрочки начала обучения, подчеркнули в Минобразования.

Перевод результатов матурного экзамена в шкалу 100-200 осуществляется в соответствии с таблицами 10-16 приложения 5 к Порядку приема.

Источник : Минобразования

