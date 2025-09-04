Міністерство освіти і науки України погодило додатковий вступ до закладів вищої освіти для українців, які закінчили школу чи коледж в Польщі та мають результати іспиту матура (egzamin maturalny).

Про це повідомляє пресцентр Міносвіти України.

Додатковий вступ до вишів для українців

Матура — це випускний іспит у Польщі, результати якого використовують для вступу до університетів (аналог українського ЗНО/НМТ).

Зараз дивляться

Тепер заклади українські заклади вищої освіти зможуть приймати результати матури як підстави для зарахування на навчання.

Українським вступникам заяви треба подати до приймальних комісій обраних вишів (особисто або дистанційно). Строки подання встановлює заклад вищої освіти, зарахування — не пізніше за 20 жовтня.

У Міносвіти наголошують, що вступити можна лише на контракт, але з можливістю отримання освітнього гранту.

Заяви за іспитом матура

Українські вступники можуть подавати заяви з результатами матури за умови, що у рік вступу складено щонайменше чотири предмети матурного іспиту: польська мова та математика та ще два предмети на вибір.

Для подання заяви необхідно:

обрати освітню програму на сайті vstup.edbo.gov.ua;

подати заяву особисто до закладу освіти або онлайн.

Цьогоріч до українських закладів вищої освіти зарахували 178 720 першокурсників. Це без урахування вступу до військових та спеціалізованих закладів.

Додатковий набір до вишів дозволяє українцям, які складали матуру, приєднатися до української академічної спільноти вже в цьому навчальному році — без відтермінування старту навчання, наголосили в Міносвіти.

Переведення результатів матурного іспиту до шкали 100-200 здійснюється відповідно до таблиць 10-16 додатку 5 до Порядку прийому.

Джерело : Міносвіти

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.