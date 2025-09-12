Американский историк и писатель Тимоти Снайдер стал лауреатом премии имени Василия Стуса 2025.

Об этом сообщили в Украинском ПЕН, где и состоялась торжественная церемония, которую провел ведущий Фактов ICTV Вадим Карпяк.

Тимоти Снайдер – лауреат премии имени Василия Стуса

Эта награда ежегодно вручается деятелям культуры за особый вклад в украинскую культуру и гражданскую стойкость. Премия существует с 1989 года и с тех пор ее получили более 70 художников – писатели, музыканты, режиссеры и культурные менеджеры.

– Есть так много поэтов, так много украинских авторов, которые могли и могут поэзией и прозой пересказать существенную правду о войне. И поэтому мне немного неудобно. Потому что я знаю лично так много людей, которые формулируют эту войну прозой и поэзией. Я очень благодарен. В Украине во время войны я не могу говорить о себе, я могу говорить только о других, у которых, в будущем и сейчас, я учусь, – сказал Снайдер в своей речи.

По словам представительницы жюри, профессора Оли Гнатюк, эта награда стала первой для Снайдера в Украине. Президент ПЕН Владимир Ермоленко подчеркнул, что американский историк сегодня является “одним из самых сильных в мире голосов в поддержку Украины”.

Вместе со званием лауреата Снайдер получил статуэтку и денежное вознаграждение.

Кто такой Тимоти Снайдер

Тимоти Снайдер – один из самых известных исследователей истории Центральной и Восточной Европы. Он специализируется на темах Советского Союза и Холокоста, владеет пятью и читает на десяти европейских языках.

Его книги переведены на сорок языков мира. Среди них – Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным, Путь к несвободе: Россия, Европа, Америка и О тирании. Двадцать уроков двадцатого века.

