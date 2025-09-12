Американський історик і письменник Тімоті Снайдер став лауреатом премії імені Василя Стуса 2025.

Про це повідомили в Українському ПЕН, де й відбулася урочиста церемонія, яку провів ведучий Фактів ICTV Вадим Карпʼяк.

Тімоті Снайдер – лауреат премії імені Василя Стуса

Цю відзнаку щороку вручають діячам культури за особливий внесок в українську культуру та громадянську стійкість. Премія існує з 1989 року і з того часу її отримали понад 70 митців – письменники, музиканти, режисери та культурні менеджери.

– Є так багато поетів, так багато авторів українських, які могли й можуть поезією і прозою переказати істотну правду про війну. І тому мені трошки незручно. Бо я знаю особисто так багато людей, які формулюють цю війну прозою та поезією. Я дуже дякую. В Україні під час війни я не можу про себе, я можу тільки про інших, у яких, у майбутньому і зараз, я вчуся, – сказав Снайдер у своїй промові.

За словами представниці журі, професорки Олі Гнатюк, ця нагорода стала першою для Снайдера в Україні. Президент ПЕН Володимир Єрмоленко наголосив, що американський історик сьогодні є “одним із найсильніших у світі голосів на підтримку України”.

Разом зі званням лауреата Снайдер отримав статуетку та грошову винагороду.

Хто такий Тімоті Снайдер

Тімоті Снайдер – один із найвідоміших дослідників історії Центральної та Східної Європи. Він спеціалізується на темах Радянського Союзу та Голокосту, володіє п’ятьма й читає десятьма європейськими мовами.

Його книги перекладені сорока мовами світу. Серед них – Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним, Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка та Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття.

