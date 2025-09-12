На украинской земле на протяжении веков мирно сосуществовали разные народы, в том числе и евреи. Их обряды и обычаи нередко совпадали с украинскими, отличаясь только формой и названием. Яркий пример этого — праздник, известный среди украинцев под названием еврейские кучки.

Еврейские кучки 2025: когда начинаются

В Израиле Суккот длится один день, после чего наступают полупраздники. В это время школы и университеты не работают, а большинство учреждений сокращают рабочий день или дают отпуска.

Еврейский праздник Суккот отмечают на 15-й день нового года. Он длится семь дней и символизирует время отдыха земледельцев после сбора урожая и перед сезоном дождей. В 2025 году Суккот начнется 6 октября.

Еврейские кучки осенью: история праздника

Название Суккот происходит от слова сукка, что означает шатер, шалаш или кучки. Это напоминание о том, что настоящая безопасность не зависит от крыши над головой, а от высших причин.

Заповедь жить в шатре во время праздника имеет несколько объяснений. Возведя шатер возле дома, евреи вспоминают сорок лет странствий по пустыне. Другое толкование подчеркивает, что даже богатый человек должен помнить о бедности и не впадать в гордыню.

Важной частью праздника является обряд — поднесение лулава. Лулавом называют как пальмовый лист, так и весь набор из четырех растений: этрог, пальма, мирт и верба. Каждое из них символизирует определенный тип людей.

Этрог — евреи, которые знают Тору и совершают добрые дела.

Пальмовый лист — знают Тору, но не совершают добрых поступков.

Мирт — не имеют знаний Торы, но творят добро.

Верба — те, кто не знает Торы и не совершает добрых дел.

Бог объединяет все эти растения в один букет — единый народ, чтобы люди поддерживали друг друга. Есть и другое толкование, а именно каждое растение олицетворяет часть тела человека (сердце, позвоночник, глаза и уста), вместе они символизируют человека, преданного Творцу.

Перед еврейскими кучками 2025 открываются специальные базары, где можно приобрести этроги, лулавы, пальмовые ветки для кровли и все необходимое для строительства и украшения сукки.

В Суккот осенью шалаши появляются повсюду — во дворах, на балконах, верандах, даже на военных базах. Хотя сейчас не все проводят в сукке все семь дней, обычно там обедают, а иногда и ночуют. Особенно радуются празднику дети, которые воспринимают его как настоящее приключение.

