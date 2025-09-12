На українській землі впродовж століть мирно співіснували різні народи, зокрема й євреї. Їхні обряди та звичаї нерідко збігалися з українськими, відрізняючись тільки формою та назвою. Яскравий приклад цього – свято, відоме серед українців під назвою єврейські кучки.

Про історію свята – читайте в нашому матеріалі.

Єврейські кучки 2025: коли починаються

В Ізраїлі Суккот триває один день, після чого настають півсвята. У цей час школи й університети не працюють, а більшість установ скорочують робочий день або дають відпустки.

Зараз дивляться

Єврейське свято Суккот, відзначають на 15-й день нового року. Воно триває сім днів і символізує час відпочинку хліборобів після збору врожаю та перед сезоном дощів. У 2025 році Суккот розпочнеться 6 жовтня.

Єврейські кучки восени: історія свята

Назва Суккот походить від слова сукка, що означає шатро, курінь чи кучки. Це нагадування про те, що справжня безпека не залежить від даху над головою, а від вищих причин.

Заповідь жити в курені протягом свята має кілька пояснень. Зводячи курінь біля дому, євреї згадують сорок років мандрів у пустелі. Інше тлумачення наголошує, що навіть заможна людина має пам’ятати про бідність і не впадати в гординю.

Важливою частиною свята є обряд – піднесення лулава. Лулавом називають як пальмовий лист, так і весь набір із чотирьох рослин: етрог, пальма, мирт та верба. Кожна з них символізує певний тип людей.

Етрог – євреї, які знають Тору та роблять добрі справи.

Пальмовий лист – знають Тору, але не здійснюють добрих вчинків.

Мирт – не мають знань Тори, але чинять добро.

Верба – ті, хто не знає Тори й не робить добрих справ.

Бог об’єднує всі ці рослини в один букет – єдиний народ, щоб люди підтримували одне одного. Є й інше тлумачення, а саме, кожна рослина уособлює частину тіла людини (серце, хребет, очі та вуста), разом вони символізують людину, віддану Творцю.

Перед єврейськими кучками 2025 відкриваються спеціальні базари, де можна придбати етроги, лулави, пальмові гілки для покрівлі та все необхідне для будівництва й прикрашання сукки.

У Суккот восени курені з’являються всюди – у дворах, на балконах, верандах, навіть на військових базах. Хоча нині не всі проводять у сукці всі сім днів, зазвичай там обідають, а інколи й ночують. Особливо радіють святу діти, які сприймають його як справжню пригоду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.