Электронная трудовая книжка – это цифровой аналог бумажной. Такие книги работают в Украине с 2021 года.

Их внедрили для усовершенствования учета трудовой деятельности украинцев и уменьшения бумажного документооборота. Где найти электронную трудовую книжку – читайте в материале.

Электронная трудовая книжка: что известно

По словам бухгалтера Светланы Листровой, постановлением Правления ПФУ от 19.03.2021 №11-1 утвержден Порядок представления сведений о трудовой деятельности работника, ФЛП, в электронной форме.

Сейчас смотрят

При этом сканировать нужно все страницы трудовой книжки в хронологическом порядке и поля соответствующих документов. Сканированные копии производятся в цветном формате из оригиналов трудовой книжки и документов о стаже.

Сканы должны быть пригодны для восприятия их содержания и содержать, в частности данные о серии и номере бланков документов, рекомендованное разрешение при сканировании – 300 dpi, формат изображения должен быть jpg или pdf, размер каждого файла не должен превышать 1 Мб.

Сведения о трудовой деятельности работника представляются страхователем за работников или самим работником.

Сведения о трудовой деятельности работника представляются через вебпортал ПФУ в электронной форме с обязательным наложением КЭП, одним из следующих способов:

посредством копий документов, изготовленных путем сканирования;

в оцифрованном виде – это электронная запись в электронном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ, в которую добавляются сканированные копии документов, на основании которых создается запись.

Электронная запись состоит из перечня сведений о трудовой деятельности работника:

наименование работодателя или ФИО и идентификационный код;

периоды: работы, учебы, практики, службы, ухода, безработицы, стажировки, отношений по договорам ЦБХ, совместительства;

перевод с должности на другую должность или другую работу;

наименование должности, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение;

причина прекращения трудовых отношений, обучения, практики, прохождения службы, отношений по договорам ЦБХ, ухода, безработицы;

вид документа, номер и дата, на основании которого внесена запись о начале и прекращении: трудовых отношений, обучения, практики, службы, ухода, безработицы, стажировки, отношений по договорам ЦБХ.

Где найти электронную трудовую книжку

Сначала войдите в личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Авторизуйтесь удобным для вас способом (электронная подпись или по логину и паролю – для этого необходимо зарегистрироваться на портале с помощью кода, полученного в территориальных органах ПФУ при наличии паспорта, идентификационного кода и соответствующего заявления). Выберите пункт в верхнем правом углу (будет написано: Добрый день, ваши ФИО). После этого слева у вас появится список разных услуг. К примеру: Моя заработная плата, Моя пенсия, Мои обращения и т.д. Почти в конце списка будет пункт Электронная трудовая книжка. Нажмите его. После этого на вашем экране появятся сведения о вашем трудовом стаже, где вы работали, годы работы и т.д.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.