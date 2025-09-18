Где найти электронную трудовую книжку и что для этого нужно: объясняет бухгалтер
Электронная трудовая книжка – это цифровой аналог бумажной. Такие книги работают в Украине с 2021 года.
Их внедрили для усовершенствования учета трудовой деятельности украинцев и уменьшения бумажного документооборота. Где найти электронную трудовую книжку – читайте в материале.
Электронная трудовая книжка: что известно
По словам бухгалтера Светланы Листровой, постановлением Правления ПФУ от 19.03.2021 №11-1 утвержден Порядок представления сведений о трудовой деятельности работника, ФЛП, в электронной форме.
При этом сканировать нужно все страницы трудовой книжки в хронологическом порядке и поля соответствующих документов. Сканированные копии производятся в цветном формате из оригиналов трудовой книжки и документов о стаже.
Сканы должны быть пригодны для восприятия их содержания и содержать, в частности данные о серии и номере бланков документов, рекомендованное разрешение при сканировании – 300 dpi, формат изображения должен быть jpg или pdf, размер каждого файла не должен превышать 1 Мб.
Сведения о трудовой деятельности работника представляются страхователем за работников или самим работником.
Сведения о трудовой деятельности работника представляются через вебпортал ПФУ в электронной форме с обязательным наложением КЭП, одним из следующих способов:
- посредством копий документов, изготовленных путем сканирования;
- в оцифрованном виде – это электронная запись в электронном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ, в которую добавляются сканированные копии документов, на основании которых создается запись.
Электронная запись состоит из перечня сведений о трудовой деятельности работника:
- наименование работодателя или ФИО и идентификационный код;
- периоды: работы, учебы, практики, службы, ухода, безработицы, стажировки, отношений по договорам ЦБХ, совместительства;
- перевод с должности на другую должность или другую работу;
- наименование должности, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение;
- причина прекращения трудовых отношений, обучения, практики, прохождения службы, отношений по договорам ЦБХ, ухода, безработицы;
- вид документа, номер и дата, на основании которого внесена запись о начале и прекращении: трудовых отношений, обучения, практики, службы, ухода, безработицы, стажировки, отношений по договорам ЦБХ.
Где найти электронную трудовую книжку
- Сначала войдите в личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- Авторизуйтесь удобным для вас способом (электронная подпись или по логину и паролю – для этого необходимо зарегистрироваться на портале с помощью кода, полученного в территориальных органах ПФУ при наличии паспорта, идентификационного кода и соответствующего заявления).
- Выберите пункт в верхнем правом углу (будет написано: Добрый день, ваши ФИО).
- После этого слева у вас появится список разных услуг. К примеру: Моя заработная плата, Моя пенсия, Мои обращения и т.д. Почти в конце списка будет пункт Электронная трудовая книжка. Нажмите его.
- После этого на вашем экране появятся сведения о вашем трудовом стаже, где вы работали, годы работы и т.д.