Де знайти електронну трудову книжку і що для цього потрібно: пояснює бухгалтер
Електронна трудова книжка – це цифровий аналог паперової. Такі книжки діють в Україні з 2021 року. Їх впровадили для удосконалення обліку трудової діяльності українців та зменшення паперового документообігу.
Де знайти електронну трудову книжку – читайте в матеріалі.
Електронна трудова книжка: що відомо
За словами бухгалтера Світлани Лістрової, постановою Правління ПФУ від 19.03.2021 № 11-1 затверджений Порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника, ФОП, в електронній формі.
При цьому, сканувати потрібно всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку та поля відповідних документів. Скановані копії виготовляються в кольоровому форматі з оригіналів трудової книжки та документів про стаж.
Скани повинні бути придатні для сприйняття їх змісту й містити, зокрема дані про серію та номер бланків документів, рекомендована роздільна здатність при скануванні – 300 dpi, формат зображення має бути jpg або pdf, розмір кожного файлу не має перевищувати 1 Мб.
Відомості про трудову діяльність працівника подаються страхувальником за працівників або самим працівником.
Відомості про трудову діяльність працівника подаються через вебпортал ПФУ в електронній формі з обов’язковим накладанням КЕП, одним із таких способів:
- у вигляді копій документів, виготовлених шляхом сканування;
- в оцифрованому вигляді – це електронний запис в електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ, до якого додають скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.
Електронний запис складається з переліку відомостей про трудову діяльність працівника:
- найменування роботодавця або ПІБ та ідентифікаційний код;
- періоди: роботи, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами ЦПХ, сумісництва;
- переведення з посади на іншу посаду або іншу роботу;
- найменування посади, професія, спеціальність, кваліфікація, структурний підрозділ;
- причина припинення трудових відносин, навчання, практики, проходження служби, відносин за договорами ЦПХ, догляду, безробіття;
- вид документа, номер і дата, на підставі якого внесений запис про початок та припинення: трудових відносин, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами ЦПХ.
Де знайти електронну трудову книжку
- Спершу увійдіть до особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
- Авторизуйтеся зручним для вас способом (електронний підпис або за логіном і паролем – для цього необхідно зареєструватися на порталі за допомогою коду, отриманого в територіальних органах ПФУ за наявності паспорта, ідентифікаційного коду та відповідної заяви).
- Оберіть пункт у верхньому правому куті (буде написано: Добрий день, ваше ПІБ).
- Після цього зліва у вас з’явиться список різних послуг. Наприклад: Моя заробітна плата, Моя пенсія, Мої звернення і т.д. Майже в самісінькому кінці списку буде пункт Електронна трудова книжка. Натисніть на нього.
- Після цього на вашому екрані з’являться відомості про ваш трудовий стаж, де ви працювали, роки роботи і т.д.