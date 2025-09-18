Електронна трудова книжка – це цифровий аналог паперової. Такі книжки діють в Україні з 2021 року. Їх впровадили для удосконалення обліку трудової діяльності українців та зменшення паперового документообігу.

Де знайти електронну трудову книжку – читайте в матеріалі.

Електронна трудова книжка: що відомо

За словами бухгалтера Світлани Лістрової, постановою Правління ПФУ від 19.03.2021 № 11-1 затверджений Порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника, ФОП, в електронній формі.

При цьому, сканувати потрібно всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку та поля відповідних документів. Скановані копії виготовляються в кольоровому форматі з оригіналів трудової книжки та документів про стаж.

Скани повинні бути придатні для сприйняття їх змісту й містити, зокрема дані про серію та номер бланків документів, рекомендована роздільна здатність при скануванні – 300 dpi, формат зображення має бути jpg або pdf, розмір кожного файлу не має перевищувати 1 Мб.

Відомості про трудову діяльність працівника подаються страхувальником за працівників або самим працівником.

Відомості про трудову діяльність працівника подаються через вебпортал ПФУ в електронній формі з обов’язковим накладанням КЕП, одним із таких способів:

у вигляді копій документів, виготовлених шляхом сканування;

в оцифрованому вигляді – це електронний запис в електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ, до якого додають скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.

Електронний запис складається з переліку відомостей про трудову діяльність працівника:

найменування роботодавця або ПІБ та ідентифікаційний код;

періоди: роботи, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами ЦПХ, сумісництва;

переведення з посади на іншу посаду або іншу роботу;

найменування посади, професія, спеціальність, кваліфікація, структурний підрозділ;

причина припинення трудових відносин, навчання, практики, проходження служби, відносин за договорами ЦПХ, догляду, безробіття;

вид документа, номер і дата, на підставі якого внесений запис про початок та припинення: трудових відносин, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами ЦПХ.

Де знайти електронну трудову книжку

Спершу увійдіть до особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Авторизуйтеся зручним для вас способом (електронний підпис або за логіном і паролем – для цього необхідно зареєструватися на порталі за допомогою коду, отриманого в територіальних органах ПФУ за наявності паспорта, ідентифікаційного коду та відповідної заяви). Оберіть пункт у верхньому правому куті (буде написано: Добрий день, ваше ПІБ). Після цього зліва у вас з’явиться список різних послуг. Наприклад: Моя заробітна плата, Моя пенсія, Мої звернення і т.д. Майже в самісінькому кінці списку буде пункт Електронна трудова книжка. Натисніть на нього. Після цього на вашому екрані з’являться відомості про ваш трудовий стаж, де ви працювали, роки роботи і т.д.

