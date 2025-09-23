Сверхбыстрый гигабитный интернет без доплат в течение первых трех месяцев, стабильная связь и Суперсила на выбор — Киевстар предлагает подключить новый тариф Оберіг РІК на выгодных условиях и получить гигабитную скорость с предложением Спробуй Гігабіт.

Тариф Оберіг РІК от Киевстар

Что вообще такое этот Гигабит и почему о нем все говорят? Разбираемся — это скорость Домашнего Интернета до 1 Гбит/с, что в десятки раз выше скорости в большинстве доступных тарифов украинских операторов связи.

Гигабит позволяет получить от интернета максимум. Смотрите фильмы в высоком качестве без задержек и буферизации, играйте в онлайн-игры и транслируйте процесс на стриминговые сервисы, общайтесь с родными по видеосвязи и подключайте к интернету любое количество устройств одновременно. Гигабит активируется автоматически, если он доступен по вашему адресу.

Посчитаем: в тариф Оберіг РІК входит Домашний Интернет и одна Суперсила на выбор. Чтобы подключиться, нужно пополнить счет на 1 980 грн один раз в 12 месяцев.

Стоимость интернета на один месяц: 165 грн.

Стандартная скорость интернета в тарифе — до 100 Мбит/с. Если вы подключаетесь сейчас, то получаете Гігабит — скорость до 1 Гбит/с. Первые три месяца гигабитный интернет доступен без каких-либо доплат, а дальше вы можете продолжить пользоваться им за 70 грн/месяц, или просто включить соответствующую Суперсилу.

Суперсилы — особые услуги, доступные в тарифе. Вы можете менять Суперсилы каждый месяц, например, один месяц подключать Гігабіт, а следующий — доступ к Киевстар ТВ с более чем 20 тысячами фильмов, мультфильмов, сериалов и эксклюзивных проектов, а также более 420 украинских и иностранных каналов для просмотра онлайн и в записи. Хотите первыми смотреть спортивные события, футбол, бокс и MMA? Это тоже на Киевстар ТВ.

Возможность сохранить тариф, услуги и остаток на счете при переезде с услугой Смена адреса.

Неделя доверия для тех, кто хочет пользоваться интернетом уже сейчас, а оплатить позже.

Домашний день — получите Домашний Интернет на целый день всего за 25 гривен.

Киевстар подключает Домашний Интернет быстро и бесплатно — выберите тариф, проверьте, есть ли покрытие по вашему адресу, оставьте заявку и договоритесь о дате и времени визита мастера. Хотите получить интернет уже сегодня? Это легко с услугой Быстрое подключение.

Подключайте быстрый и стабильный интернет за 165 грн/месяц и получите максимум преимуществ от Киевстар.

