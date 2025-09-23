Надшвидкий гігабітний інтернет без жодних доплат на перші три місяці, стабільний зв’язок та Суперсила на вибір — Київстар пропонує підключити новий тариф Оберіг РІК за вигідними умовами та отримати гігабітну швидкість з пропозицією Спробуй Гігабіт.

Тариф Оберіг РІК від Київстар

Що взагалі таке той Гігабіт і чому про нього всі говорять? Розбираємося — це швидкість Домашнього Інтернету до 1 Гбіт/с, що в десяток разів вище за швидкість у більшості доступних тарифів українських операторів зв’язку.

Гігабіт дозволяє отримати від інтернету максимум. Дивіться фільми у високій якості без затримок та буферизації, грайте в онлайн-ігри та транслюйте процес на стримінгові сервіси, спілкуйтеся з рідними по відеозв’язку та підключайте до інтернету будь-яку кількість пристроїв одночасно. Гігабіт активується автоматично, якщо він доступний за вашою адресою.

Порахуємо: у тариф Оберіг РІК входить Домашній Інтернет та одна Суперсила на вибір. Щоб підключитися, треба поповнитися на 1 980 грн один раз на 12 місяців.

Вартість інтернету на один місяць: 165 грн.

Стандартна швидкість інтернету в тарифі — до 100 Мбіт/с. Якщо ви підключаєтеся зараз, то отримуєте Гігабіт — швидкість до 1 Гбіт/с. Перші три місяці гігабітний інтернет доступний без жодних доплат, а далі ви можете продовжити користуватися ним за 70 грн/місяць або просто ввімкнути відповідну Суперсилу.

Суперсили — особливі послуги, що доступні в тарифі. Ви можете змінювати Суперсили щомісяця, наприклад, один місяць підключати Гігабіт, а наступний — доступ до Київстар ТБ з понад 20 тисяч фільмів, мультфільмів, серіалів та ексклюзивних проєктів та понад 420 українських та іноземних каналів для перегляду онлайн та в запису. Хочете першими дивитися спортивні події, футбол, бокс та MMA? Це теж на Київстар ТБ.

Додатково:

Можливість зберегти тариф, послуги та залишок на рахунку, коли переїжджатимете, з послугою Зміна адреси.

Тиждень довіри для тих, хто хоче користуватися інтернетом вже зараз, а оплатити пізніше.

Домашній день — отримайте Домашній Інтернет на цілий день всього за 25 гривень.

Київстар підключає Домашній Інтернет швидко та безкоштовно — виберіть тариф, перевірте, чи є покриття за вашою адресою, залиште заявку та домовтеся про дату та час візиту майстра. Хочете отримати інтернет вже сьогодні? Це легко з послугою Швидке підключення.

Підключайте швидкий та стабільний інтернет за 165 грн/місяць та отримайте максимум переваг від Київстар.​​​​​​​

Фото: Київстар

