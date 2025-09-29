Український правозахисник, журналіст і колишній військовий Максим Буткевич став лауреатом Премії імені Вацлава Гавела 2025 року. Це перший випадок, коли відзнаку отримав українець.

Про присудження нагороди повідомила Парламентська асамблея Ради Європи.

Максим Буткевич – лауреат премії Гавела

– Український журналіст і правозахисник Максим Буткевич отримав премію імені Вацлава Гавела за 2025 рік, – йдеться у дописі.

Там додали, що двоє інших журналістів, з Грузії та Азербайджану, посіли друге місце в номінації на премію, яка відзначає діяльність з захисту прав людини в усьому світі.

Заступниця голови фракції Слуга Народу та членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук зазначила, що шлях Максима Буткевича – це втілення боротьби сучасної України.

– Правозахисник, який роками рятував біженців. Журналіст, який будував вільні медіа. Колись пацифіст, який без вагань взяв до рук зброю, щоб захистити свою землю. Військовополонений, який пройшов через пекло російських катівень, був незаконно засуджений, але не здався, – написала вона у Facebook.

Вона додала, що ця нагорода є визнанням світом надлюдської мужності однієї людини і водночас стійкості цілого народу, який бореться за своє право на існування.

Премія імені Вацлава Гавела з прав людини присуджується щороку з 2013 року ПАРЄ у партнерстві з Бібліотекою імені Вацлава Гавела та Фондом Хартія 77. Вона складається з грошової суми у розмірі €60 тис., трофею та диплома.

