У середу, 1 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць. Це відносно нове свято для українців, яке часто вважають аналогом Дня захисника вітчизни, що до 2014 року відзначали 23 лютого.

Щорічно 1 жовтня українці розділяються на кілька груп. Одні вітають зі святом усіх військових за професією, інші вважають його “днем хлопчиків” і традиційно дарують шкарпетки, піну для гоління чи чашки.

Факти ICTV розібралися, чому 1 жовтня – це не “день чоловіків”, і кого варто вітати із цим святом.

Зараз дивляться

День захисників і захисниць: історія свята

Раніше 23 лютого в Україні відзначали День захисника вітчизни – свято, яке передалося у спадок від радянської системи.

Колись воно називалося Днем червоної армії та флоту, потім – Днем радянської армії та військово-морського флоту, а вже згодом перетворилося на День захисника вітчизни.

Коли Росія вперше напала на Україну та окупувала Крим, шанувати своїх захисників одночасно з державою-агресором стало недоцільно. Слово захисник набуло для українців нового значення.

За ініціативи громадськості у 2014 році п’ятий президент Петро Порошенко видав указ про змінення дати святкування Дня захисника України.

Водночас було скасовано свято День захисника вітчизни.

В указі йдеться, що День захисника України запроваджено з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українців та сприяння патріотизму.

З 2015 року День захисника України є державним вихідним.

14 липня 2021 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо перейменування Дня захисника України на День захисників і захисниць. Так депутати хотіли позбавити свято гендерного забарвлення та наголосити, що жінки нарівні з чоловіками беруть участь у бойових діях.

– Мова є важливим кодом, через який формується бачення суспільства про історію, культуру та традиції свого народу. Тому вживання коректних назв дозволяє адекватно відобразити роль обох статей — і жінок, і чоловіків — у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України, — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

1 жовтня невипадково вибрали для святкування Дня захисників і захисниць. На цей день також припадає День українського козацтва та Покрова Святої Богородиці – одне із важливих церковних свят.

Чому 1 жовтня – це не “день чоловіків”

Раніше в Україні було заведено 23 лютого вітати усіх чоловіків і робити їм презенти незалежно від того, є вони захисниками або ні. Зараз ця ідея перенеслася на 1 жовтня, однак це недоречно.

По-перше, тому, що не всі чоловіки є захисниками. По-друге, не всі захисники – чоловічої статі.

Важливо розуміти, що захист вітчизни – це не про професію та не про гендер. Це про людей, які борються за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. У законах України немає визначення, кого варто вітати у цей день, а кого – ні.

Однак історики наполягають, що захисниками вітчизни не варто вважати лише тих, хто обороняє державу зі зброєю в руках. Тому День захисника та захисниці – це також про медиків, які рятують воїнів, про активістів, правоохоронців, волонтерів і всіх тих, хто присвячує своє життя захисту держави.

Несправедливо у цей день говорити лише про чоловіків, адже значну частину української армії складають жінки. З початку повномасштабної війни їхня кількість істотно зросла.

Станом на початок березня Міністерство оборони України повідомляло, що понад 5,5 тис. жінок-військовослужбовиць перебувають безпосередньо на передовій.

Заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, розповідав, що у ЗСУ служать понад 70 тис. жінок, станом на 1 січня 2025 року.

– Це на 20% більше, ніж у 2022 році. Держава адаптує політику соціального захисту, щоб забезпечити їхні права та рівні можливості, – сказав Сергій Мельник.

Коли вітати чоловіків, які не служили

Якщо близькі вам чоловіки не є захисниками, це не означає, що їм не потрібно приділяти увагу та дарувати подарунки. Просто робити це варто в інші дні.

Ви можете привітати чоловіків у Міжнародний чоловічий день, який відзначають 19 листопада. Мета свята – відзначати досягнення чоловіків у різних сферах, а також звернути увагу на проблему дискримінації чоловіків.

Чудова нагода привітати чоловіків, які мають дітей – День батька. В Україні це свято відзначають у третю неділю червня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.