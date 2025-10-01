Для большинства потребителей в Украине с 1 октября тарифы на коммунальные услуги не изменятся, а останутся на уровне предыдущего месяца.

Тем не менее, есть возможность получить льготный тариф на электричество для тех, кто использует его для отопления, а также сэкономить с помощью двухзонного счетчика, что позволит меньше платить в ночное время.

Какими будут тарифы на коммунальные услуги с 1 октября 2025 года – узнавали Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Какой будет цена на газ: тарифы на коммуналку с 1 октября

Отметим, что до мая следующего года 98% бытовых потребителей Нафтогаза будут продолжать платить за газ 7,96 грн за кубометр. Это касается и октября 2025 года.

Однако клиенты других газоснабжающих компаний будут иметь годовые цены на газ в октябре от 7,79 до 9,99 грн за кубометр, как и раньше.

Подчеркнем, что от месяца к месяцу тарифы могут несколько меняться в зависимости от рыночных условий. Однако годовые тарифные предложения останутся основой.

Стоимость электричества с 1 октября: чего ожидать

Кабмин в апреле 2025 года утвердил постановление, согласно которому тарифы на электроэнергию для населения будут неизменными до конца октября 2025 года.

Таким образом, это может быть последний месяц, когда украинцы будут платить 4,32 грн за кВт-ч.

В то же время с 1 октября 2025 года по 30 апреля 2026 года, то есть в течение отопительного сезона, потребители, которые будут использовать электроотопительные установки, смогут платить по льготному тарифу за электричество в размере 2,64 грн/кВт при потреблении до 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц.

Между тем “ночной” тариф на электроэнергию (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) в октябре будет составлять — 2,16 грн/кВт (в период с 23:00 до 07:00).

Отметим, что с 1 июля 2025 года стандарт напряжения электросетей в Украине изменился с 220 В на 230 В, но тарифы пока неизменны.

Также ряд категорий населения может получить скидки от 25% до 100%.

Речь идет о лицах с инвалидностью, УБД, пенсионерах в сельской местности и представителях других социально уязвимых групп.

Цена на воду: какие тарифы ожидать с 1 октября

Повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение с 1 октября не предусматривается, поэтому платежки за этот месяц будут такими же, как в сентябре.

Однако в зависимости от региона местными властями могут быть введены определенные изменения.

Поэтому потребители должны уточнять стоимость услуг у своего поставщика.

Отметим, что в течение действия военного положения и шести месяцев после его отмены в Украине действует мораторий на повышение тарифов на распределение природного газа, централизованное отопление, поставку горячей воды.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.