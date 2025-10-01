Для більшості споживачів в Україні з 1 жовтня тарифи на комунальні послуги не зміняться, а залишаться на рівні попереднього місяця.

Однак є можливість отримати пільговий тариф на електрику для тих, хто використовує її для опалення, а також зекономити за допомогою двозонного лічильника, що дасть змогу менше платити в нічний час.

Якими будуть тарифи на комунальні послуги з 1 жовтня 2025 року – дізнавалися Факти ICTV.

Якою буде ціна на газ: тарифи на комуналку з 1 жовтня

Зазначимо, що до травня наступного року 98% побутових споживачів Нафтогазу будуть продовжувати сплачувати за газ 7,96 грн за кубометр. Це стосується і жовтня 2025 року.

Однак клієнти інших газопостачальних компаній матимуть річні ціни на газ у жовтні від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, як і раніше.

Наголосимо, що від місяця до місяця тарифи можуть дещо мінятися залежно від ринкових умов. Однак річні тарифні пропозиції залишаться основою.

Вартість електрики з 1 жовтня: чого очікувати

Кабмін у квітні 2025 року затвердив постанову, відповідно до якої тарифи на електроенергію для населення будуть незмінними до кінця жовтня 2025 року.

Тож це може бути останній місяць, коли українці платитимуть 4,32 грн за кВт-год.

Водночас від 1 жовтня 2025 року до 30 квітня 2026 року, тобто протягом опалювального сезону, споживачі, що будуть використовувати електроопалювальні установки, зможуть платити за пільговим тарифом за електрику в розмірі 2,64 грн/кВт під час споживанні до 2000 кВт/год електроенергії на місяць.

Тим часом “нічний” тариф на електроенергію (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) у жовтні становитиме — 2,16 грн/кВт (у період з 23:00 до 07:00).

Зазначимо, що з 1 липня 2025 року стандарт напруги електромереж в Україні змінився з 220 В на 230 В, але тарифи наразі незмінні.

Також низка категорій населення може отримати знижки від 25% до 100%.

Йдеться про осіб з інвалідністю, УБД, пенсіонерів у сільській місцевості та представників інших соціально вразливих груп.

Ціна на воду: які тарифи очікувати з 1 жовтня

Підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення з 1 жовтня не передбачається, тож платіжки за цей місяць будуть такими ж, як у вересні.

Проте залежно від регіону місцева влада може запровадити певні зміни.

Тому споживачі мають уточнювати вартість послуг у свого постачальника.

Зауважимо, що протягом дії воєнного стану та шести місяців після його скасування в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу, централізоване опалення, постачання гарячої води.

