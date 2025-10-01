Блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) тривав понад три години внаслідок цілеспрямованого російського удару по одній з українських енергетичних підстанцій у Славутичі.

Зеленський про блекаут на Чорнобильській АЕС

Як заявив президент України Володимир Зеленський, блекаут на Чорнобильській АЕС охопив, зокрема, нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року, радіоактивних уламків і пилу.

За словами глави держави, це сховище для відпрацьованого ядерного палива. У ньому зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, що було накопичене за час функціонування АЕС, сказав Зеленський.

– Це відпрацьовані паливні збірки загальною вагою понад 3250 тонн, – звернув увагу він.

Росіяни не могли не знати, що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля, переконаний президент України.

На його думку, це був цілеспрямований удар, під час якого армія РФ застосувала понад 20 дронів, за попередньою оцінкою, російсько-іранських Shahed. Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею безпілотників, щоб ускладнити захист обʼєкта, вважає глава держави.

Зеленський про ситуацію на Запорізькій АЕС

Водночас восьмий день триває блекаут на Запорізькій атомній станції, що розпочався через російські обстріли в районі станції, заявив Володимир Зеленський.

За його словами, росіяни не роблять абсолютно нічого, щоб виправити ситуацію та дати можливість українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС, яке мало б функціонувати безперервно в нормальних умовах.

– Росія свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись, на жаль, слабкою позицією МАГАТЕ та директора Рафаеля Гроссі, а також розпорошеністю глобальної уваги, – переконаний Зеленський.

На думку президента, необхідно виправити ситуацію, проте слабкі та половинчасті рішення не спрацюють.

Глава держави переконаний, що кожен день затягування війни, російські відмови від повного й надійного припинення вогню, постійні удари по всіх обʼєктах української енергетики включно з тими, від яких залежить безпека атомних станцій та іншої ядерної інфраструктури є глобальною загрозою.

Як зазначив президент, в Україні розташовані п’ять атомних станцій, кожна з яких може бути мішенню для російських дронів та ракет, включно з обʼєктами Чорнобильської та Запорізької АЕС.

Важливо, щоб держави Європи, США, країни G7 і G20 реально діяли заради миру та безпеки на 100% можливого. Потрібне сильне реагування та відповідний тиск на Росію з метою захисту життя, резюмував Володимир Зеленський.

