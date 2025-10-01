Украина будет отвечать на обстрелы российских войск по нашей энергетической системе.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак об ответе Украины на удары РФ по энергетике

— Россияне обстреливают нашу энергетику. Создают угрозы не только для Украины, но и для безопасности Европы. Без ответа такие действия не останутся. Украина ответила и будет отвечать, — заявил Ермак.

По мнению главы Офиса президента Украины, важно, чтобы страны, имеющие влияние на неадекватный режим кремлевского диктатора Владимира Путина, сделали все, чтобы Россия прекратила войну.

Сейчас смотрят

Андрей Ермак убежден, что мир должен применить все имеющиеся для этого инструменты.

В среду, 1 октября, стало известно, что Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте после российского обстрела энергообъекта в Славутиче.

Впоследствии сообщалось, что в Черниговской области ввели графики отключения света. Сейчас около 307 тыс. потребителей в нескольких районах региона остаются без электроснабжения после ударов РФ по важным энергетическим объектам.

Кроме этого, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) официально подтвердило критическую ситуацию на временно оккупированной Запорожской АЭС.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.