Граждане Турции развернули в Украине сеть колл-центров, чтобы “разводить” людей. Мошенники выманивали деньги не только у доверчивых украинцев, но и у жителей ЕС и Турции.

На днях стало известно, что женщину, которую в СМИ называют одной из организаторов колл-центров, депортировали. Как был построен этот бизнес и действительно ли он прекратил свое существование — читайте далее в материале.

Мошеннический офис в центре Киева

Во главе мошеннической схемы — турчанка Сердем Коч, или Коч Асми, или Бахар. Такие имена она имеет в преступных кругах. Работает вместе со своим мужем Чагри Озтюрком.

Вероятно, это псевдонимы. Потому что имя мужа совпадает с именем популярного актера из турецких сериалов, хорошо известных и украинской аудитории. Известно, что несколько лет назад он работал в турецких телемагазинах, где, по отзывам покупателей, продавал муляжи вместо настоящих телефонов.

Другая фигурантка журналистских расследований назвалась фамилией самой богатой семьи Турции. А ее имя Сердем в переводе означает “сердце”. Такая комбинация выглядит как намеренный выбор псевдонима с намеком на узнаваемость и репутацию.

Адреса, где были или остаются такие мошеннические колл-центры, можно легко найти в интернете. На вид — обычное офисное здание в центре Киева, никаких вывесок и вроде бы ничего подозрительного. Но о том, что происходит внутри, мало кто догадывается.

Молодые парни и девушки выдают себя за представителей иностранных банков. Чтобы якобы остановить кражу денег, просят у потенциальных жертв реквизиты их банковских карт и пин-коды. А дальше все просто — средства мгновенно переводятся на счета мошенников.

Также они могли называться финансовыми консультантами и склонять клиентов к инвестированию средств. Сейчас это очень популярный способ. Некая новая МММ.

— Конечная цель — заставить вас самостоятельно перевести деньги на счет этой компании. Затем она исчезает, — отметил Иван Ступак, эксперт по вопросам безопасности.

Но исчезает не сразу. Сначала псевдоконсультанты выжимают из жертв максимум. Бывший сотрудник колл-центра на условиях анонимности рассказал о методах работы таких офисов.

— Человек инвестирует деньги, видит якобы доход, нарисованный, конечно же. А потом инвестирует еще больше денег, которые, соответственно, уже не выведет. Человек видит перед собой только иллюзию счета — программисты делают такие сайты, — рассказал Дмитрий, бывший сотрудник колл-центра.

Таких, как Дмитрий, называют телефонными статистами или “разогревателями”. Он был в этом деле новичком. И говорит: сначала даже не понимал, что кого-то обманывает.

— Менее опытный человек просто ведет диалог с клиентом. Затем подключается более опытный, — добавил Дмитрий.

Мошенники создают за спиной различные локации для разных собеседников. Это банальный инструмент манипуляции.

— Если выходят на видеосвязь с людьми, то делают сзади определенный антуаж. Чтобы было понятно, что это, например, представитель банка определенной страны, то он должен знать язык этой страны. Если будут “разводить” кого-то в Париже, то человек должен свободно владеть французским языком, — сказал Руслан Болгов, эксперт по вопросам комплексной безопасности и кибербезопасности.

Соответственно, если “разводят” турок — говорят на турецком. И для этого привлекают местных граждан. Как это было в этой истории. Поэтому, по сути, свои обманывают своих.

Но телефонные операторы — лишь видимая часть айсберга. Главное — организаторы. Украинские правоохранители якобы депортировали одну из ключевых фигуранток этого дела в Турцию.

Но какой у нее статус? Да и вообще, кто подозреваемый и кого задержали? К сожалению, запросы в СБУ, Бюро экономической безопасности, Офис генерального прокурора и Национальную полицию пока остаются без ответа.

И это при том, что речь идет фактически о международном уровне преступления. То, что мошеннический колл-центр с территории Украины обманывает граждан Турции, может испортить не просто наш имидж, но и отношения между государствами. А Турция — стратегический партнер Украины. И эти взаимоотношения выстраивались довольно долго.

Это дело может стать прецедентом. Преступники работали на несколько стран. Поэтому, чтобы найти всех причастных, нужна координация усилий Украины, Турции и ЕС.

Чтобы наказать не только исполнителей, но и организаторов схемы. И чтобы в дальнейшем никому даже не приходило в голову использовать наше государство как площадку для таких мошенничеств.

Фото: МедиаХаб, БЭБ

