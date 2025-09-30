Контрразведка СБУ и Нацполиция разоблачили чиновника МИД Украины, который “легализовывал” россиян в странах Евросоюза

“Легализация” граждан РФ в странах ЕС: что известно

Как рассказали в СБУ, советник одного из департаментов украинского МИД в 2022 году продал нескольким россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС.

Как установило расследование, сделка действовала в течение первых месяцев полномасштабного вторжения РФ, когда фигурант занимал должность второго секретаря по консульским вопросам посольства Украины в одной из европейских стран.

— Находясь в дипломатическом учреждении, чиновник принимал заказы от граждан России, которые хотели беспрепятственно въезжать в ЕС и свободно передвигаться в его пределах, — говорится в сообщении.

По материалам дела, за денежное вознаграждение чиновник оформлял своим клиентам украинское гражданство с вручением загранпаспорта нашего государства.

Для поиска заказчиков чиновник использовал сеть посредников, которые находились на территории Евросоюза и контактировали с гражданами страны-агрессора.

В настоящее время проверяется информация о возможной причастности “легализованных” россиян к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ.

Во время обысков у фигуранта изъят мобильный телефон с доказательствами его незаконной деятельности.

В настоящее время чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения).

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Источник : СБУ

