Автором текста Радиодиктанта национального единства 2025 года стала писательница Евгения Кузнецова, а читать его будет актриса Наталья Сумская.

Об этом сообщили в эфире Украинского радио.

Радиодиктант национального единства 2025: что известно

Координатор радиодиктанта и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько отметила, что текста радиодиктанта еще нет и он находится в процессе создания.

Сейчас смотрят

По ее словам, текст появится за несколько дней до самого события «со всеми изменениями, уточнениями».

– Часто люди говорят, что для них участие в Радиодиктанте – это способ показать, что они уважают, поддерживают украинский язык. Это особенно ценно, потому что Радиодиктант – это уже не просто медиапроект, он перерос в масштабный флешмоб, – считает Шелудько.

Евгения Кузнецова — украинская писательница, автор художественных романов Спросите Миечку, Лестница и Овцы целые и нон-фикшна о языковой политике СССР Язык-меч. Как говорила Советская империя.

Наталья Сумская — украинская актриса, которая играет в Национальном театре имени Ивана Франко в Киеве. Она является лауреатом театральной премии Киевская пектораль, кинопремии Золотая дзига и Шевченковской премии.

Когда и где слушать радиодиктант

Радиодиктант национального единства состоится в понедельник, 27 октября, в 11:00 по киевскому времени – ко Дню украинской письменности и языка.

Радиодиктант будет транслироваться на всех платформах Суспільного – телевидении, радио, на страницах в социальных сетях, а также в Дії.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.