Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності 2025 року стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме його акторка Наталія Сумська.

Про це повідомили в ефірі Українського радіо.

Радіодиктант національної єдності 2025: що відомо

Координаторка радіодиктанту і виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько зазначила, що тексту радіодиктанту ще немає і він у процесі створення.

За її словами, текст з’явиться за кілька днів до самої події “зі всіма змінами, уточненнями”.

– Часто люди кажуть, що для них участь у Радіодиктанті – це спосіб показати, що вони поважають, підтримують українську мову. Це особливо цінно, бо Радіодиктант – це вже не просто медіапроєкт, він переріс у масштабний флешмоб, – вважає Шелудько.

Євгенія Кузнєцова — українська письменниця, авторка художніх романів Спитайте Мієчку, Драбина та Вівці цілі та нонфікшну про мовну політику СРСР Мова-меч. Як говорила Радянська імперія.

Наталія Сумська — українська акторка, яка грає у Національному театрі імені Івана Франка у Києві. Вона є лауреаткою театральної премії Київська пектораль, кінопремії Золота дзиґа та Шевченківської премії.

Коли і де слухати радіодиктант

Радіодиктант національної єдності відбудеться у понеділок, 27 жовтня об 11:00 за київським часом – до Дня української писемності та мови.

Радіодиктант транслюватиметься на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо, на сторінках у соціальних мережах, а також у Дії.

