В Украине вопрос включения отопления регулируется законодательством.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины Об утверждении Правил предоставления услуги по поставке тепловой энергии и типовых договоров о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии №830 от 21 августа 2019 года, отопление включается, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже определенной отметки.

Когда включат отопление и какая должна быть температура воздуха — читайте в материале Фактов ICTV.

При какой температуре включают отопление в Украине

Трудно представить комфортную жизнь без отопления, особенно в холодное время года. Согласно законодательству Украины, отопление включают, когда среднесуточная температура наружного воздуха составляет +8°C в течение трех дней подряд или ниже.

Это правило было разработано для обеспечения комфортных условий в квартирах, домах и промышленных помещениях, ведь низкая температура воздуха требует их дополнительного обогрева.

Когда именно дадут отопление, зависит от погоды. Как правило, отопительный сезон начинается 15 октября. Однако каждый регион Украины имеет собственные особенности климата, поэтому даты начала отопительного сезона могут несколько отличаться. При теплой температуре наружного воздуха включать отопление могут позже.

Когда включат отопление в Украине в 2025 году

Отопительный сезон 2025-2026 будет начат в зависимости от погодных условий. Точную дату определяют органы местной власти.

В первую очередь к теплу подключают критическую инфраструктуру. Жилые дома подключат, когда среднесуточная температура будет держаться на уровне +8°C в течение трех дней.

В некоторых городах Украины уже включили отопление, прежде всего в больницах, детских садах и школах. Однако все понимают необходимость экономии и рационального использования энергоресурсов, ведь Россия продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Сейчас под угрозой оказались и газовые хранилища.

Как отметил глава Львова Андрей Садовый, в городе на октябрь доступно только 8 млн кубических метров газа, тогда как для полного отопления нужно еще 10 млн кубических метров. Поэтому в первую очередь тепло предоставят детским садам и больницам, а там, где возможно, будут использовать когенерационные установки и твердотопливные котлы.

Что касается Житомира, во время внеочередного заседания городского совета было решено начать отопительный сезон 15 октября, в первую очередь подключив детские сады и больницы. Также в Киеве уже начали подавать тепло в аналогичные учреждения — детские сады и медицинские учреждения.

В Кривом Роге ситуация с подготовкой к отопительному сезону 2025–2026 годов сложная. Для подготовки к зиме привлечены работники из других областей, которые занимаются ремонтом теплосетей и котельных. Замена изношенных участков трубопроводов продолжается, а также проводятся гидравлические испытания для выявления и устранения повреждений до начала холодов.

Специалисты из Донецкой области поддерживают Теплоцентраль в подготовке Кривого Рога к отопительному сезону. Работники из Покровска, Константиновки, Краматорска, Славянска и Лимана уже в течение трех месяцев выполняют работы в Покровском районе города.

