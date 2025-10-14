В Україні питання увімкнення опалення регулюється законодавством.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії №830 від 21 серпня 2019 року, опалення вмикається, коли середньодобова температура повітря опускається нижче певної позначки.

Коли ввімкнуть опалення та яка має бути температура повітря — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

За якої температури вмикають опалення в Україні

Важко уявити комфортне життя без опалення, особливо в холодну пору року. Згідно з законодавством України, опалення вмикають, коли середньодобова температура зовнішнього повітря становить +8°C протягом трьох днів поспіль або нижче.

Це правило було розроблено для забезпечення комфортних умов у квартирах, будинках та промислових приміщеннях, адже низька температура повітря вимагає додаткового обігріву приміщень.

Коли саме дадуть опалення, залежить від погоди. Як правило, опалювальний сезон починається 15 жовтня. Проте кожен регіон України має свої особливості клімату, тому дати початку опалювального сезону можуть дещо відрізнятися. За теплої температури зовнішнього повітря вмикати опалення можуть пізніше.

Коли ввімкнуть опалення в Україні у 2025 році

Опалювальний сезон 2025-2026 буде розпочато залежно від погодних умов. Точну дату визначають органи місцевої влади.

Насамперед до тепла підключають критичну інфраструктуру. Житлові будинки під’єднають, коли середньодобова температура триматиметься на рівні +8°C протягом трьох днів.

У деяких містах України вже увімкнули опалення, насамперед у лікарнях, дитячих садках та школах. Проте всі розуміють необхідність економії та раціонального використання енергоресурсів, адже Росія продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру України. Зараз під загрозою опинилися й газові сховища.

Як зазначив голова Львова Андрій Садовий, у місті на жовтень доступно лише 8 млн кубічних метрів газу, тоді як для повного опалення потрібно ще 10 млн кубічних метрів. Тому першочергово тепло нададуть дитячим садкам і лікарням, а там, де можливо, будуть використовувати когенераційні установки та твердопаливні котли.

Що стосується Житомира, під час позачергового засідання міської ради було вирішено розпочати опалювальний сезон 15 жовтня, першочергово підключивши дитячі садки та лікарні. Також у Києві вже почали подавати тепло в аналогічні заклади — дитсадки та медичні установи.

У Кривому Розі ситуація з підготовкою до опалювального сезону 2025–2026 років є складною. Для підготовки до зими залучені працівники з інших областей, які займаються ремонтом тепломереж та котелень. Заміна зношених ділянок трубопроводів триває, а також проводяться гідравлічні випробування для виявлення та усунення пошкоджень до початку холодів.

Фахівці з Донецької області підтримують Теплоцентраль у підготовці Кривого Рогу до опалювального сезону. Працівники з Покровська, Костянтинівки, Краматорська, Слов’янська та Лиману вже протягом трьох місяців виконують роботи в Покровському районі міста.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.