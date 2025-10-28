В Украине для начисления пенсии используют показатель средней зарплаты за последние три года, с которой уплачены страховые взносы. Это предусмотрено статьей 40 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Какой размер средней зарплаты должен быть для начисления пенсий в 2025 году и что необходимо — читайте в материале Фактов ICTV.

Средняя зарплата для начисления пенсии — размер

Для расчета пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года. Ее размер зависит от продолжительности страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

В 2025 году при исчислении заработка при назначении пенсии применяется средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за предыдущие три года, то есть за 2022, 2023, 2024 годы. Размер составляет — 15 057,09 грн.

На сайте Пенсионного фонда Украины приведен пример: женщина, родившаяся 12 ноября 1964 года, обратилась за назначением пенсии по возрасту 15 января 2025 года.

В таком случае среднемесячный заработок при назначении пенсии был предварительно рассчитан с применением средней заработной платы (дохода) в Украине за 2021, 2022, 2023 годы, то есть 13 559,41 грн.

После поступления данных о средней заработной плате (доходе) в Украине за 2022, 2023, 2024 годы, лицу производится соответствующий перерасчет пенсии с момента ее назначения, то есть с 13 ноября 2024 года.

ПФУ отмечает, что показатель средней заработной платы за сентябрь 2025 года составляет 21 190,31 грн.

Следовательно, если ваша заработная плата равна этой сумме, коэффициент заработной платы для расчета пенсии составит 1. Соответственно, чем выше ваша зарплата, тем больше будет этот коэффициент, а значит — в будущем вы сможете получать более высокую пенсию.

