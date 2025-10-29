Город Балаклея в Харьковской области находился под российской оккупацией более полугода. По данным следствия, офицер оккупационной армии Валерий Буслов с позывным Гранит был назначен так называемым “военным комендантом”.

Установлено, что он подписывал приказы и инструкции, которыми разрешал соратникам незаконно задерживать украинских патриотов, участников АТО и ООС, родственников военнослужащих или просто тех, кто им не нравился, и лично пытал порабощенных.

Его судили заочно, процесс был закрыт, чтобы защитить потерпевших.

Оккупация Балаклеи

Колонны российской техники вошли в Балаклею 2 марта 2022 года, местные жители рассказывали, как утром увидели что-то вроде парада в центральной части города – кучу триколоров, технику, звучала русская музыка.

С тех пор для 27-тысячного города началось время террора: оккупанты грабили магазины и дома, балаклейцев задерживали прямо посреди улиц, в их домах проводили обыски.

Среди порабощенных были спасатели, полицейские, верующие, фермеры и педагоги. Есть случай, когда в пыточных окупанты удерживали ребенка. Также известно, что оккупанты избивали и пытали врачей.

Все это продолжалось до 8 сентября 2022 года, когда во время контрнаступления Силы обороны Украины освободили Балаклею.

Вражеские войска так быстро бежали, что забыли на местах дислокации бумажные документы, электронные носители с информацией о своей армии. Это в дальнейшем позволило украинским следователям раскрыть преступления россиян.

Гранит из Калининграда

По данным СБУ, одним из российских офицеров, который в 2022 году отдавал приказы и писал разрешения на незаконное удержание и пытки мирных жителей, был Валерий Буслов – подполковник оккупационной армии, на тот момент 45-летний.

Его назначили так называемым “военным комендантом” в Балаклее.

— Подполковник Вооруженных сил Российской Федерации по прозвищу Гранит, который до начала полномасштабной войны был военным комендантом Калининградского гарнизона ВС РФ, а в марте 2022 года – незаконно назначен военным комендантом г. Балаклея. По материалам дела, находясь на этой должности, Гранит подписал ряд приказов и инструкций по военной комендатуре, которыми разрешил российским военнослужащим проводить незаконные задержания гражданского населения, — сообщил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным следствия, Буслов лично допрашивал задержанных.

— В его обязанности входило: проведение фильтрационных мероприятий на территории города Балаклея и Балаклейского района Харьковской области; организация и проведение допросов гражданских лиц, проживавших в данном районе; изгнание гражданских лиц на принудительные работы по укреплению блокпостов оккупационных сил ВС РФ. Кроме того, установлено, что под руководством подполковника (Буслова, — Ред.) были осуществлены похищения гражданских лиц, к которым в дальнейшем было применено физическое и психологическое насилие, — говорится в приговоре Балаклейского районного суда.

Одну из камер пыток оккупанты устроили в отделении полиции в центре города.

После освобождения Балаклеи следователи Нацполиции в Харьковской области и сотрудники СБУ там нашли орудия пыток, в частности биты, противогазы, приборы для пыток электротоком, мешки, в которых людей водили по коридорам, стяжки для рук.

Женщины и мужчины, которых там удерживали, рассказывали о жестоких пытках: их держали в нечеловеческих условиях с минимумом еды и воды, они спали преимущественно на полу, за ними круглосуточно следили, а во время допросов избивали и издевались.

В частности, в камере несколько дней удерживали местную учительницу Викторию Щербак вместе с несовершеннолетней дочерью, оккупанты угрожали девушке изнасилованием.

Показания потерпевших

23 апреля 2022 года в селе Волохов Яр, расположенном недалеко от Балаклеи, вооруженные военнослужащие российской армии задержали мужчину. В наручниках и с мешком на голове его доставили в балаклейскую камеру.

— Надели на руки наручники, а на голову мешок, посадили в автомобиль Dacia Logan и поехали в сторону города Балаклея Изюмского района Харьковской области. По дороге, между селами Волохов Яр и Яковенково, они остановились и военнослужащие РФ начали допрашивать о его родственниках, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины. При этом один из военнослужащих РФ трижды ударил его рукой по голове, в результате чего разбил верхнюю и нижнюю губу, — цитирует Балаклейский районный суд показания потерпевшего.

Он рассказал в суде, что еды и воды давали минимум, вместе с другими мужчинами спали на чем придется, а в камере стоял зловоние.

— В течение следующих 19 дней он находился в камере размером 1,5х3 м вместе с другими заключенными, которых в разные дни было от 3 до 8 человек. Из-за такого количества людей в камере им иногда не удавалось спать, матрасов не было, сидели и спали на полу. В камере не было освещения и вентиляции, только иногда открывали окно. Из камеры его не выпускали, на допросы не водили. Вместо туалета им дали ведро, куда они вынуждены были справлять естественные нужды. Кормили их один раз в день, иногда вообще оставляли без еды. Воду выдавали 1,5 — 2 л на всех, которой не хватало. Помыться и сменить одежду им не давали, средства гигиены не выдавали. На 19 день его начали выводить из камеры и заставляли убирать туалеты, — цитирует показания потерпевшего суд.

На 20 день мужчину повели на допрос. В кабинете уже ждал мужчина в военной форме, позже потерпевший идентифицирует его как Валерия Буслова.

— Положил на стол огнестрельное оружие — пистолет Макарова, направив его ствол в сторону потерпевшего, после чего приказал рассказывать всю имеющуюся информацию о его братьях, один из которых был участником АТО, — говорится в показаниях.

В кабинете находились еще двое военных в форме российской армии, они угрожали убийством, если мужчина будет говорить неправду.

— Показали на стене три пулевых отверстия и сказали, что от него также такие останутся, если он будет врать. Также ему угрожали, что заставят воевать на стороне РФ. После допроса допрашивающий сказал ему высказать последнее желание, что он воспринял как реальную угрозу жизни, — цитирует показания одного из потерпевших суд.

Мужчину заставляли вступить в ряды российской армии и воевать на стороне оккупантов, а на 22 день отпустили. Дома он узнал, что оккупанты искали его и в доме тещи, и дома, проводили обыски. Его жена рассказала об этом суду, приговор цитирует ее показания.

— Вернулась домой и увидела, что двери ее дома были сорваны с петель. В этот момент из сарая ее двора вышли двое мужчин в военной форме и начали спрашивать о ее муже. Угрожали ей насилием. Через некоторое время военные уехали, а ей сказали, что за 15 минут до ее приезда ее мужа забрали военные РФ, надели ему на голову мешок. Она вместе с матерью пошла в штаб военных РФ в с. Волохов Яр, чтобы узнать, за что забрали ее мужа. Там она узнала, что мужа забрали в г. Балаклея якобы за то, что он передавал ВСУ сведения о военных РФ, — говорится в показаниях.

Во время досудебного расследования потерпевший опознал Буслова по фото. Подтвердил его личность и другой пострадавший. Он работал на рынке, когда к нему подошел российский военный, которого пока не идентифицировали, и силой завел в кабинет администрации рынка.

Там уже ждал Буслов, который также, угрожая пистолетом, требовал сдать места проживания полицейских, участников АТО и украинских патриотов. Ранее администрация рынка представила этого мужчину как коменданта Балаклеи, который будет выдавать разрешения на выезд, говорит потерпевший.

— Не получив должного ответа, начал угрожать, что принудительно вывезет его родственников в РФ, а самого бросит в тюрьму, — говорится в приговоре суда.

Когда мужчину отпустили, ему пришлось скрываться. Он переживал, что за ним снова придут.

Суд над Бусловым

Значительная часть документов, изъятых в местах дислокации российских военных, была подписана Бусловым. Эти документы сторона обвинения предоставила суду в качестве доказательств.

Кроме инструкций и приказов, были изъяты списки военнослужащих российской армии из подразделений, находившихся в Балаклее, а также таблица с позывными.

13 мая 2023 года подполковнику российской армии Буслову заочно сообщено о подозрении в совершении военного преступления по предварительному сговору группы лиц, а именно в жестоком обращении с гражданскими лицами, а также в издании приказа на совершение таких действий.

В соответствии с процедурой, подозрение, а впоследствии и повестки о вызове обвиняемого в суд, публиковались в Урядовом курьере и на сайте Офиса Генерального прокурора Украины.

Буслову назначили государственного защитника, который представлял его интересы в суде. Дело слушали заочно, поскольку обвиняемый на связь не выходил и не присутствовал на заседаниях. Адвокат говорил о недоказанности вины подзащитного.

В суде не было установлено смягчающих обстоятельств, зато отягчающими признано совершение преступления группой лиц, следствие сейчас работает над идентификацией подчиненных “коменданта”, причастных к преступлению.

20 октября 2025 года Балаклейский районный суд признал Валерия Буслова виновным и назначил наказание в виде 12 лет тюрьмы, которое будет считаться со дня его дальнейшего задержания.

— Поскольку осужденный в настоящее время скрывается на территории государства-агрессора, Служба безопасности Украины принимает меры для реализации международных правовых механизмов, которые позволят привлечь его к реальному отбыванию наказания, — отметил спикер СБУ Харьковской области Владислав Абдула.

Также суд постановил взыскать с Буслова в пользу государства судебные расходы по делу в сумме 7 169 грн 40 коп. за проведение судебной экспертизы.

В течение 30 дней Буслов или его защитник могут обжаловать решение суда в Харьковском апелляционном суде.

