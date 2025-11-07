Трудовая книжка десятилетиями была главным документом, подтверждающим стаж и трудовую деятельность граждан Украины. Однако с переходом государства к цифровым решениям произошла масштабная реформа учета труда. Отныне вся информация о работе, должностях и страховом стаже хранится в электронном формате.

Нужно ли при приеме на работу предоставлять бумажную трудовую книжку, читайте в нашем материале.

Нужно ли при приеме на работу предоставлять бумажную трудовую книжку в 2025 году

С 2021 года трудовые книжки утратили статус обязательного документа. Сейчас учет трудовой деятельности работников ведется в электронном формате — в реестре застрахованных лиц.

Поэтому при трудоустройстве работник не обязан подавать трудовую книжку. Вместо нее можно предоставить выписку из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Его можно получить через Портал Дія или на сайте Пенсионного фонда.

Обязательно ли при трудоустройстве иметь бумажную трудовую книжку

Согласно части 2 статьи 24 Кодекса законов о труде Украины, при заключении трудового договора работник должен предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт или другой), а также один из документов, подтверждающих трудовую деятельность — трудовую книжку (если она есть) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

В случае необходимости закон также требует представления документа об образовании, медицинской справки, военно-учетного документа или других подтверждений, предусмотренных законодательством.

Таким образом, работник при трудоустройстве выбирает, какой именно документ предоставить:

трудовую книжку;

электронные сведения.

Работодатель, в свою очередь, обязан принять тот документ, который предоставляет кандидат, и не имеет права требовать другой.

Как получить дубликат трудовой книжки, если она утеряна

Работник, потерявший трудовую книжку, должен немедленно сообщить об этом работодателю по месту последней работы.

Работодатель обязан в течение 15 дней (или позже — в случае сложностей) выдать новую книжку с пометкой Дубликат в правом верхнем углу титульной страницы.

Если лицо уже работало до этого на других предприятиях, в раздел Сведения о работе вносится запись об общем трудовом стаже, подтвержденном соответствующими документами.

Нужна ли бумажная трудовая книжка при приеме на работу, если она утеряна

Нет, не нужна. Более того, можно получить дубликат на новом месте работы. В соответствии с п. 5.6 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, дубликат может быть выдан, если доступ к оригиналу утрачен из-за чрезвычайной ситуации или проведения АТО в регионе, где работало лицо.

В таком случае дубликат выдается по заявлению работника и письменной справке из штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или из Антитеррористического центра при СБУ о факте таких событий.

Инструкция не содержит отдельных норм по восстановлению трудовых книжек, утраченных в зоне боевых действий. Поэтому, если из-за войны невозможно собрать документы для восстановления или получения дубликата, работникам рекомендуется действовать по аналогии с п. 5.6 Инструкции — то есть обращаться за выдачей дубликата по новому месту работы.

