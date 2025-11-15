Стартувало оформлення Зимової підтримки: користувачі скаржаться на збій у Дії
- 15 листопада стартувало оформлення Зимової підтримки: у застосунку Дія фіксується збій.
- Зимова 1 000 грн — разова державна допомога для кожного українця.
Сьогодні, 15 листопада, у застосунку Дія стартувало оформлення Зимової підтримки від держави. Кожен громадянин України може подати заявку на отримання 1000 грн.
Про це розповідають Факти ICTV.
Оформлення Зимової підтримки в Дії: що відомо
Так, від сьогодні українці можуть подати заявку на Зимову підтримку в застосунку Дія та отримати 1 000 грн на оплату комуналки, купівлю ліків, поштові послуги, книги, продукти українського виробництва (крім підакцизних), або ж задонатити на допомогу Збройним силам України.
Як отримати допомогу 1000 грн:
- Увійдіть у застосунок Дія — Сервіси — Зимова підтримка,
- виберіть, для кого призначена виплата, та натисніть Далі,
- виберіть картку Національний кешбек для виплати,
- підтвердьте, що перебуваєте в Україні, і натисніть Надіслати,
- чекайте на виплату.
Заяву варто подати до 24 грудня, а виплатою можна буде скористатися до 30 червня 2026 року.
Також можна подати заявку і на дітей.
Послуга Зимова підтримка у розмірі 1000 грн доступна для всіх громадян на території України, крім тимчасово окупованих територій.
Збій у Дії
Повідомляється, що зараз мільйони українців одночасно подають заяви на отримання 1000 грн, і через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. Деяким користувачам застосунку видає помилку під час входу.
— Якщо у вас так сталося — будь ласка, спробуйте трохи пізніше. Послуга працюватиме до 24 грудня, тож усі точно встигнуть податися, — наголосили у Дії.
Також запрацює проєкт Укрзалізниця 3000, який дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до 3 000 кілометрів у сезон низького попиту.