Сьогодні, 15 листопада, у застосунку Дія стартувало оформлення Зимової підтримки від держави. Кожен громадянин України може подати заявку на отримання 1000 грн.

Оформлення Зимової підтримки в Дії: що відомо

Так, від сьогодні українці можуть подати заявку на Зимову підтримку в застосунку Дія та отримати 1 000 грн на оплату комуналки, купівлю ліків, поштові послуги, книги, продукти українського виробництва (крім підакцизних), або ж задонатити на допомогу Збройним силам України.

Як отримати допомогу 1000 грн:

Увійдіть у застосунок Дія — Сервіси — Зимова підтримка,

виберіть, для кого призначена виплата, та натисніть Далі,

виберіть картку Національний кешбек для виплати,

підтвердьте, що перебуваєте в Україні, і натисніть Надіслати,

чекайте на виплату.

Заяву варто подати до 24 грудня, а виплатою можна буде скористатися до 30 червня 2026 року.

Також можна подати заявку і на дітей.

Послуга Зимова підтримка у розмірі 1000 грн доступна для всіх громадян на території України, крім тимчасово окупованих територій.

Збій у Дії

Повідомляється, що зараз мільйони українців одночасно подають заяви на отримання 1000 грн, і через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. Деяким користувачам застосунку видає помилку під час входу.

— Якщо у вас так сталося — будь ласка, спробуйте трохи пізніше. Послуга працюватиме до 24 грудня, тож усі точно встигнуть податися, — наголосили у Дії.

Також запрацює проєкт Укрзалізниця 3000, який дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до 3 000 кілометрів у сезон низького попиту.

