Постоянные новости, уведомления, работа онлайн и бесконечный информационный поток сделали смартфон одновременно незаменимым инструментом и источником усталости.

Октябрьское исследование Kantar Ukraine совместно с bodo показало: 56% украинцев чувствуют ухудшение психологического состояния, и все больше людей пытаются найти отдых в реальной жизни — подальше от смартфонов.

Новый способ перезагрузки – опыт вместо смартфонов

Постоянное присутствие онлайн – от работы до досуга – привело к тому, что граница между “на связи” и “на отдыхе” фактически исчезла.

Сейчас смотрят

На вопрос, что помогает лучше всего снять стресс, 60% респондентов ответили – новые впечатления. Для сравнения, шопинг помогает только 21%, кино или театр – 11%, ресторан – 8%.

Украинцы все чаще выбирают живые эмоции: прогулки на природе, путешествия, встречи офлайн, активности, которые возвращают контакт с собой. 32% признались, что давно не получали новых впечатлений, а 26% — вообще не имели подобного опыта в последнее время.

После нескольких лет войны, тревог и бесконечного потока новостей украинцы начали осознавать, что настоящее спокойствие — в простых вещах. День без экранов, несколько часов на природе или короткое путешествие становятся не роскошью, а способом вернуть чувство равновесия.

То, что еще недавно считалось “бегством от реальности”, теперь стало путем к ней. Моменты без уведомлений и света — это маленькие паузы, в которых рождается ощущение жизни.

Новые эмоции – зарядное устройство для эмоционального состояния

Украинцы учатся восстанавливать энергию не с помощью техники, а через эмоции. Отдых сегодня — это не пересмотреть сериал, а получить новый опыт. И каждое новое впечатление становится способом подпитать внутренний ресурс, который истощился за годы напряжения.

— Когда вокруг хаос, ковид, полномасштабное вторжение — новый опыт становится тихой опорой. Впечатления помогают не убегать, а возвращать себе равновесие и веру, — комментирует Ксения Гришкова, директор по продукту в bodo, компании, которая более 15 лет дарит украинцам новые эмоции и опыт.

Методология:

Исследование Kantar Ukraine совместно с bodo, октябрь 2025 года. Метод — онлайн-опрос Kantar Online Track.

Выборка — 1 000 респондентов (мужчины и женщины 18–55 лет, городские жители, без сел и временно оккупированных территорий).

Фото: Freepik

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.