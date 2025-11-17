Як українці відпочивають від смартфонів — результати дослідження Kantar та bodo

Постійні новини, сповіщення, робота онлайн і нескінченний інформаційний потік зробили смартфон водночас незамінним інструментом і джерелом втоми.

Жовтневе дослідження Kantar Ukraine спільно з bodo показало: 56% українців відчувають погіршення психологічного стану, і все більше людей намагаються знайти відпочинок у реальному житті — подалі від смартфонів.

Новий спосіб перезавантаження – досвід замість смартфонів

Постійна присутність онлайн – від роботи до дозвілля – призвела до того, що межа між “на зв’язку” і “на відпочинку” фактично зникла.

На запитання, що допомагає найкраще зняти стрес, 60% респондентів відповіли — нові враження. Для порівняння, шопінг допомагає лише 21%, кіно чи театр — 11%, ресторан — 8%.

Українці все частіше обирають живі емоції: прогулянки на природі, подорожі, зустрічі офлайн, активності, які повертають контакт із собою. 32% зізналися, що давно не отримували нових вражень, а 26% — узагалі не мали подібного досвіду останнім часом.

Після кількох років війни, тривог і безкінечного потоку новин українці почали усвідомлювати, що справжній спокій — у простих речах. День без екранів, кілька годин на природі чи коротка подорож стають не розкішшю, а способом повернути відчуття рівноваги.

Те, що ще недавно вважалося “втечею від реальності”, тепер стало шляхом до неї. Моменти без сповіщень і світла — це маленькі паузи, у яких народжується відчуття життя.

Нові емоції – зарядне для емоційного стану

Українці вчаться відновлювати енергію не через техніку, а через емоції. Відпочинок сьогодні — це не переглянути серіал, а отримати новий досвід. І кожне нове враження стає способом підживити внутрішній ресурс, який виснажився за роки напруги.

– Коли навколо хаос, ковід, повномасштабне вторгенння – новий досвід стає тихою опорою. Враження допомагають не тікати, а повертати собі рівновагу й віру», — коментує Ксенія Гришкова, директор з продукту в bodo, компанії, яка більше 15 років дарує українцям нові емоції та досвід.

Методологія:

Дослідження Kantar Ukraine спільно з bodo, жовтень 2025 року. Метод — онлайн-опитування Kantar Online Track.

Вибірка — 1 000 респондентів (чоловіки та жінки 18–55 років, міські мешканці, без сіл і тимчасово окупованих територій).

