Рабочие дни в декабре 2025 года: когда украинцы будут работать и отдыхать
- В декабре 2025 года в Украине официальным праздничным днем является Рождество – 25 декабря, но из-за военного положения работодатели могут по своему усмотрению предоставить выходной.
- Общее количество дней в декабре – 31, из них 8 – выходные (субботы и воскресенья), а рабочих – 23.
- Решение о переносе рабочих и выходных дней принимает работодатель, согласовывая его с профсоюзом или представителями работников.
Декабрь — месяц завершения года. В этот период украинцы отмечают рождественские и другие важные даты.
О количестве рабочих дней в декабре и о том, когда будут отдыхать украинцы, читайте в нашем материале.
Сколько украинцы будут отдыхать в декабре
В Украине в 2025 году официальным праздничным нерабочим днем является Рождество Христово — 25 декабря.
Если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, обычно выходной переносится на следующий рабочий день (ст. 67 КЗоТ).
Однако в период действия военного положения эти нормы не применяются (закон №2136-IX от 15.03.2022). Поэтому работодатели могут по своему усмотрению предоставить выходной, но не обязаны этого делать.
Ранее Кабмин рекомендовал переносить рабочие и выходные дни на основании приказа работодателя, но эта норма была отменена законом №3494-ІХ от 22.11.2023.
Теперь решение о переносе рабочих и выходных дней принимает работодатель самостоятельно, согласовывая его с профсоюзом или представителями работников (ч. 4 ст. 67 КЗоТ).
Рабочие и выходные дни в декабре 2025 года
- Общее количество календарных дней в декабре — 31;
- Выходные дни в декабре — 8 (субботы и воскресенья);
- Количество рабочих дней в декабре — 23.
Таким образом, в декабре 2025 года граждане будут иметь восем выходных, а рабочие дни распределяются с учетом праздничных дней и возможных переносов.