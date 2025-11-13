Декабрь — месяц завершения года. В этот период украинцы отмечают рождественские и другие важные даты.

О количестве рабочих дней в декабре и о том, когда будут отдыхать украинцы, читайте в нашем материале.

Сколько украинцы будут отдыхать в декабре

В Украине в 2025 году официальным праздничным нерабочим днем является Рождество Христово — 25 декабря.

Если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, обычно выходной переносится на следующий рабочий день (ст. 67 КЗоТ).

Однако в период действия военного положения эти нормы не применяются (закон №2136-IX от 15.03.2022). Поэтому работодатели могут по своему усмотрению предоставить выходной, но не обязаны этого делать.

Ранее Кабмин рекомендовал переносить рабочие и выходные дни на основании приказа работодателя, но эта норма была отменена законом №3494-ІХ от 22.11.2023.

Теперь решение о переносе рабочих и выходных дней принимает работодатель самостоятельно, согласовывая его с профсоюзом или представителями работников (ч. 4 ст. 67 КЗоТ).

Рабочие и выходные дни в декабре 2025 года

Общее количество календарных дней в декабре — 31;

Выходные дни в декабре — 8 (субботы и воскресенья);

Количество рабочих дней в декабре — 23.

Таким образом, в декабре 2025 года граждане будут иметь восем выходных, а рабочие дни распределяются с учетом праздничных дней и возможных переносов.

