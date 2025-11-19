Украина подталкивает европейских союзников к принятию политического решения о предоставлении в следующем месяце предлагаемого кредита в размере $163 млрд на основе замороженных российских государственных активов.

Украина добивается принятия решения ЕС о замороженных активах РФ

Как пишет издание Reuters, Украина обеспокоена огромной дырой в бюджете на 2026 год и последствиями недавнего коррупционного скандала.

В прошлом месяце европейские лидеры не смогли договориться о “репарационном кредите” для Украины, поэтому этот вопрос планируют снова обсудить на саммите 18 декабря.

Ожидается, что первая крупная финансовая поддержка понадобится Украине со второго квартала 2026 года.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра сообщила агентству, что саммит, вероятно, станет для Европы последним шансом в этом году согласиться предоставить Украине кредит.

— Мы не ожидаем, что к тому времени все технические детали будут окончательно согласованы, но архитектура выдачи кредита должна быть согласована, — заявила она.

Ирина Мудрая объяснила, что Украина ожидает определения европейскими союзниками структуры и порядка предоставления средств.

Также крайне важно, чтобы Украина участвовала в принятии решений о распределении и приоритетах финансирования, добавила она.

По ее мнению, без прямого участия такая помощь может быть неэффективной хотя бы потому, что украинская сторона знает реальные потребности на местах, но однозначно решение должно приниматься совместно с партнерами.

Какая позиция ЕС по замороженным активам РФ для Украины

По словам экономических аналитиков, поскольку при президентстве Дональда Трампа перспективы прямой помощи со стороны США остаются неясными, Украина может остаться без денег в первом квартале 2026 года, если не поступит новая европейская помощь.

В прошлом месяце лидеры ЕС согласились удовлетворить насущные финансовые потребности Украины на ближайшие два года, но не стали одобрять план использования замороженных российских активов из-за опасений, высказанных Бельгией.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме, с которым ознакомилось агентство, сообщила европейским правительствам, что существует три варианта финансирования Украины и возможна также их комбинация.

Кроме кредита, могут быть варианты предоставления грантов странами Евросоюза и блокового заимствования на рынках.

В документе подсчитано, что остаточные потребности Украины на 2026–2027 годы составляют €135,7 млрд (около $157,37 млрд).

Предложение Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов позволит получить кредит в размере €140 млрд, что покрывает эти потребности.

