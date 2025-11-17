Генеральный директор расположенного в Брюсселе финансового хранилища Euroclear Валери Урбейн угрожает обратиться в суд против Еврокомиссии, если та попытается принудительно изъять в пользу Украины размещенные в учреждении активы ЦБ РФ объемом €180 млрд.

Такое заявление она сделала в интервью парижскому Le Monde.

Конфискация активов РФ под угрозой

Валери Урбейн подчеркнула, что даже если решение об изъятии активов РФ будет принято руководством Евросоюза, она готова отомстить в суде.

– Мы должны быть очень бдительными. Это будет противоречить международному праву в отношении суверенитета государственных активов. Россия тогда может начать судебный процесс, – считает гендиректор.

Она напомнила, что есть законы, которые нужно соблюдать, поэтому все зависит от того, как именно такое решение будет выглядеть юридически.

– Самым важным для Euroclear является авторитет и доверие. Мы являемся важным звеном, которое должно оставаться непоколебимым для стабильности финансовых рынков, – резюмировала Валери Урбейн.

Напомним, страны Большой семерки в 2024 году договорились использовать прибыль, полученную от активов, а не сами активы напрямую, для предоставления Украине кредита в размере €50 млрд.

Позже, в декабре 2024 года, Украина впервые получила $1 млрд от США, обеспеченный доходами от замороженных активов РФ.

В октябре этого года премьер-министр Бельгии выступил против конфискации активов РФ и передачи их Украине.

Де Вевер заявил, что хочет полной взаимной ответственности в случае, если РФ заявит претензии на эти активы.

