Правительство начинает аудит Укроборонпрома, АРМА и Фонда госимущества
- В Украине начался аудит государственных энергетических и оборонных компаний. Владимир Зеленский поручил еженедельно отчитываться перед обществом о результатах, а все обнаруженные нарушения - передавать антикоррупционным органам.
- Правительство Украины объявило о старте полного аудита оборонно-промышленного комплекса, включая Укроборонпром и Агентство оборонных закупок. Стало известно, какие еще предприятия планируют проверить.
В Украине уже проводится аудит деятельности государственных энергетических компаний – всех соответствующих финансовых операций. Также подготовлено решение для полной проверки государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский после обсуждения с премьер-министром Юлией Свириденко подготовку к заседанию правительства Украины.
Зеленский об аудите энергетических и оборонных компаний
По словам главы государства, уже запланированы весомые решения. Аудит оборонной сферы должен быть полным и максимально глубоким, подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент поручил премьер-министру Украины докладывать по результатам аудита оборонной сферы и еженедельно информировать украинское общество.
Как объяснил глава государства, вся информация об обнаруженных нарушениях будет направляться правоохранительным и антикоррупционным органам.
В то же время Зеленский поручил Свириденко инициировать перед Счетной палатой срочный аудит Фонда государственного имущества Украины, Агентства по розыску и менеджменту активов.
— У правительства есть задача, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины, — подчеркнул президент.
Свириденко об аудите в АРМА и ФГИУ
Как рассказала премьер-министр Юлия Свириденко, сегодня на заседании правительства приняли решения, о которых договорились на совещании с президентом.
В частности, состоится системная перезагрузка управления в энергетическом секторе и оборонной сфере. Свириденко уточнила, какие именно предприятия оборонного сектора планируют проверить.
По ее словам, правительство дает старт аудиту АО Украинская оборонная промышленность, в частности его дочерних компаний, а также Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла.
— Будем регулярно отчитываться о промежуточных результатах проверки, — сказала Свириденко.
Кроме этого, начат процесс обновления наблюдательных советов АО Укроборонпром, его дочерних компаний — Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла.
Как подчеркнула Свириденко, правительство обратилось в Счетную палату с просьбой проверить деятельность Фонда государственного имущества, Агентства по розыску и менеджменту активов за предыдущий период.