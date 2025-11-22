В Украине уже проводится аудит деятельности государственных энергетических компаний – всех соответствующих финансовых операций. Также подготовлено решение для полной проверки государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после обсуждения с премьер-министром Юлией Свириденко подготовку к заседанию правительства Украины.

Зеленский об аудите энергетических и оборонных компаний

По словам главы государства, уже запланированы весомые решения. Аудит оборонной сферы должен быть полным и максимально глубоким, подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент поручил премьер-министру Украины докладывать по результатам аудита оборонной сферы и еженедельно информировать украинское общество.

Как объяснил глава государства, вся информация об обнаруженных нарушениях будет направляться правоохранительным и антикоррупционным органам.

В то же время Зеленский поручил Свириденко инициировать перед Счетной палатой срочный аудит Фонда государственного имущества Украины, Агентства по розыску и менеджменту активов.

— У правительства есть задача, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины, — подчеркнул президент.

Свириденко об аудите в АРМА и ФГИУ

Как рассказала премьер-министр Юлия Свириденко, сегодня на заседании правительства приняли решения, о которых договорились на совещании с президентом.

В частности, состоится системная перезагрузка управления в энергетическом секторе и оборонной сфере. Свириденко уточнила, какие именно предприятия оборонного сектора планируют проверить.

По ее словам, правительство дает старт аудиту АО Украинская оборонная промышленность, в частности его дочерних компаний, а также Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла.

— Будем регулярно отчитываться о промежуточных результатах проверки, — сказала Свириденко.

Кроме этого, начат процесс обновления наблюдательных советов АО Укроборонпром, его дочерних компаний — Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла.

Как подчеркнула Свириденко, правительство обратилось в Счетную палату с просьбой проверить деятельность Фонда государственного имущества, Агентства по розыску и менеджменту активов за предыдущий период.

