В Украине стартовал аудит НАЭК Энергоатом после того, как в компании была раскрыта коррупционная схема. Ожидается, что первые результаты проверки будут готовы в декабре.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Свириденко об аудите в Энергоатоме

Юлия Свириденко обсудила проведение государственного финансового контроля государственных предприятий энергетической сферы с главой Госаудитслужбы Аллой Басалаевой.

— Аудит НАЭК Энергоатом уже начался, это основной приоритет. ГАСУ проверит деятельность непосредственно аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в частности трех АЭС, за 2023-2025 годы. Договорились, что промежуточные результаты аудита должны быть готовы уже в декабре, — отметила премьер.

По словам Свириденко, материалы аудита будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам для соответствующего реагирования.

Одновременно началась подготовка к аудиту таких предприятий, как ООО Оператор ГТС Украины, ПАО Центрэнерго и АО Укргаздобыча.

— Правительство ожидает регулярных отчетов о ходе всех проверок ежемесячно в течение всего периода. Мы будем действовать оперативно, если будут выявлены нарушения. Мы должны обеспечить полную прозрачность государственных предприятий, — заверила Свириденко.

ГАСУ привлекла 76 сотрудников

Как уточнили в Государственной аудиторской службе, к аудиту НАЭК Энергоатом привлечено 76 сотрудников Госаудитслужбы и ее межрегиональных территориальных органов.

Введено так называемое перекрестное проведение мероприятий, когда аудиты деятельности филиалов Энергоатома будут осуществляться сотрудниками из других регионов.

Глава ГАСУ Алла Басалаева отметила, что будут проверять всю финансово-хозяйственную деятельность энергетического предприятия, в частности формирование доходов от реализации электроэнергии, состояние расчетов, проведение закупок товаров, работ и услуг, выполнение строительных работ и т.д.

Напомним, 13 ноября Свириденко объявила о начале комплексного аудита всех государственных компаний Украины с особым фокусом на энергетическом секторе.

В тот же день она внесла в Верховную Раду представление об увольнении Германа Галущенко с должности министра энергетики и Светланы Гринчук с должности министра юстиции.

