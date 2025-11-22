В Україні вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній – усіх відповідних фінансових операцій. Також підготовлене рішення для повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після обговорення з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко підготовку до засідання уряду України.

Зеленський про аудит енергетичних і оборонних компаній

За словами глави держави, вже заплановані вагомі рішення. Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким, наголосив Володимир Зеленський.

Президент доручив прем’єр-міністерці України доповідати за результатами аудиту оборонної сфери та щотижнево інформувати українське суспільство.

Як пояснив глава держави, всю інформацію про виявлені порушення направлятимуть правоохоронним та антикорупційним органам.

Водночас Зеленський доручив Свириденко ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит Фонду державного майна України, Агентства з розшуку та менеджменту активів.

– Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України, – наголосив президент.

Свириденко про аудит в АРМА та ФДМУ

Як розповіла прем’єр-міністр Юлія Свириденко, сьогодні на засіданні уряду ухвалили рішення, про які домовилися на нараді з президентом.

Зокрема, відбудеться системне перезавантаження управління в енергетичному секторі та оборонній сфері. Свириденко уточнила, які саме підприємства оборонного сектору планують перевірити.

За її словами, уряд дає старт аудиту АТ Українська оборонна промисловість, зокрема його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу.

– Будемо регулярно звітувати щодо проміжних результатів перевірки, – сказала Свириденко.

Крім цього, розпочато процес оновлення наглядових рад АТ Укроборонпром, його дочірніх компаній – Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу.

Як наголосила Свириденко, уряд звернувся до Рахункової палати щодо перевірки діяльності Фонду державного майна, Агентства з розшуку та менеджменту активів за попередній період.

