Из-за полномасштабной войны в Украине многие предприниматели сталкиваются с ограниченными возможностями для развития бизнеса. Ведь рынок сократился, а часть людей выехала из страны.

Ведение бизнеса за рубежом: что нужно знать

Основание бизнеса за рубежом, в частности регистрация компании в США, это привлекательный вариант для тех, кто хочет выйти на новые рынки и обеспечить стабильную работу своего стартапа.

Преимущества ведения бизнеса в США:

легальная работа на зарубежном рынке,

возможность сотрудничества в B2B-секторе,

доступ к кредитованию и инвестициям,

снижение налоговой нагрузки и репутационное доверие со стороны партнеров и клиентов.

Более того, компании из США получают доступ к крупным платформам электронной коммерции, таким как Amazon, что открывает перспективы масштабирования и продажи товаров на международном уровне.

Несмотря на привлекательные перспективы, процесс регистрации компании и дальнейшего ведения бизнеса имеет определенные сложности.

Необходимо учитывать:

налоговое законодательство США,

оформление EIN,

получение физического или почтового адреса,

ведение бухгалтерии в соответствии с нормами и спецификой работы именно вашей ниши, будь то E-commerce, IT или производство.

Несколько причин для сотрудничества с компанией 4B

Для упрощения открытия бизнеса необходима поддержка профессионалов, которые сопровождают весь процесс и могут дать консультацию на любом этапе.

Именно для этого существует компания 4В. Она предлагает полный спектр услуг для регистрации и ведения бизнеса в США, включая подготовку документов, получение EIN, предоставление почтового адреса на год, а также услуги секретаря и пересылку писем. Компания гарантирует возврат средств в случае нарушения сроков регистрации и даже выкуп компании обратно, если проект не развивался.

Для предпринимателей, рассматривающих альтернативные юрисдикции, регистрация компании в Польше также станет выгодным вариантом, особенно для работы с европейскими рынками.

4В обладает экспертными знаниями не только в сфере регистрации, но и в планировании налоговой нагрузки и ведении бухгалтерии как для резидентов США, так и для стран Восточной Европы. Компания является первым представителем Amazon Service Provider Network в регионе, что подтверждает высокий уровень компетенции в категориях Accounting и Tax.

Для предпринимателей, которые хотят продавать на международных площадках или получать кредитование, 4В предоставляет дополнительные услуги и партнерские решения для финансирования бизнеса.

Преимущества сотрудничества с 4В:

быстрая и легальная регистрация компании (всего за 14 рабочих дней),

комплексное оформление всех документов,

поддержка на всех этапах,

надежное юридическое сопровождение.

К тому же, клиенты получают доступ ко всем возможностям американского рынка. В частности, это сотрудничество с поставщиками США, возможность продавать товары, недоступные для физических лиц, а также повышение доверия со стороны покупателей.

Итак, регистрация компании в США через компанию 4В — это оптимальное решение для украинских предпринимателей, которые стремятся выйти на международный уровень, обеспечить легальное ведение бизнеса и воспользоваться всеми преимуществами американского рынка без лишних рисков.

