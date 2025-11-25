Через повномасштабну війну в Україні багато підприємців стикаються з обмеженими можливостями для розвитку бізнесу. Адже ринок скоротився, а частина людей виїхала з країни.

Ведення бізнесу за кордоном: що потрібно знати

Заснування бізнесу за кордоном, зокрема реєстрація компанії в США, це привабливий варіант для тих, хто хоче вийти на нові ринки та забезпечити стабільну роботу свого стартапу.

Переваги ведення бізнесу в США:

легальна робота на зарубіжному ринку,

можливість співпраці в B2B-секторі,

доступ до кредитування та інвестицій,

зниження податкового навантаження та репутаційна довіра з боку партнерів і клієнтів.

Ба більше, компанії з США отримують доступ до великих платформ електронної комерції, таких як Amazon, що відкриває перспективи масштабування і продажу товарів на міжнародному рівні.

Попри привабливі перспективи, процес реєстрації компанії та подальшого ведення бізнесу має певні складнощі.

Необхідно враховувати:

податкове законодавство США,

оформлення EIN,

отримання фізичної або поштової адреси,

ведення бухгалтерії відповідно до норм та специфіку роботи саме вашої ніші, чи то E-commerce, IT, чи виробництво.

Кілька причин для співпраці з компанією 4B

Для спрощення відкриття бізнесу необхідна підтримка професіоналів, які супроводжують весь процес і можуть дати консультацію на будь-якому етапі.

Саме для цього існує компанія 4В. Вона пропонує повний спектр послуг для реєстрації та ведення бізнесу в США, включно з підготовкою документів, отриманням EIN, наданням поштової адреси на рік, а також послугами секретаря і пересилання листів. Компанія гарантує повернення коштів у випадку порушення термінів реєстрації та навіть викуп компанії назад, якщо проект не розвивався.

Для підприємців, які розглядають альтернативні юрисдикції, реєстрація компанії в Польщі також стане вигідним варіантом, особливо для роботи з європейськими ринками.

4В має експертні знання не лише у сфері реєстрації, але й у плануванні податкового навантаження та веденні бухгалтерії як для резидентів США, так і для країн Східної Європи. Компанія є першим представником Amazon Service Provider Network у регіоні, що підтверджує високий рівень компетенції в категоріях Accounting та Tax.

Для підприємців, які хочуть продавати на міжнародних майданчиках або отримувати кредитування, 4В надає додаткові послуги та партнерські рішення для фінансування бізнесу.

Переваги співпраці з 4В:

швидка та легальна реєстрація компанії (всього за 14 робочих днів),

комплексне оформлення всіх документів,

підтримка на всіх етапах,

надійний юридичний супровід.

До того ж, клієнти отримують доступ до всіх можливостей американського ринку. Зокрема це співпраця з постачальниками США, можливість продавати товари, недоступні для фізичних осіб, а також підвищення довіри з боку покупців.

Отже, реєстрація компанії в США через компанію 4В – це оптимальне рішення для українських підприємців, які прагнуть вийти на міжнародний рівень, забезпечити легальне ведення бізнесу та скористатися всіма перевагами американського ринку без зайвих ризиків.

