Рейтинг армий мира 2025: какое место заняла Украина
Global Fire Power опубликовал рейтинг армий мира 2025 на основе доступной огневой мощи. Подобные рейтинги GFP публикует ежегодно с 2016 года.
Подробнее о позиции Украины и ее значении — в материале Фактов ICTV.
Рейтинг армий мира 2025: какое место занимает Украина
До начала полномасштабного вторжения РФ в 2021 году ВСУ занимали 25-е место в рейтинге GFP. В 2023 году, благодаря военной поддержке западных союзников, Украина поднялась на 15-ю позицию. Однако в 2024 году ее мощность снизили до 18-го места среди 145 стран.
Тенденция к снижению позиций Украины в рейтинге армий мира продолжается. Если в 2024 году ВСУ занимали 18-ю строчку, то место Украины в рейтинге армий мира 2025 года снизилось еще. Сейчас Украина на 20-й строчке.
Рейтинг сильнейших армий мира в 2025 году
Этот рейтинг, сформированный Global Fire Power, учитывает количество военных, финансирование армии, наличие вооружения и стратегическое положение страны. Индекс мощности (PI) остается одним из ключевых показателей, и его значение для Украины продолжает меняться.
Рейтинг сильнейших армий мира 2025 и индексы стран:
- США — 0,0744
- Россия — 0,0788
- Китай — 0,0788
- Индия — 0,1184
- Южная Корея — 0,1656
- Великобритания — 0,1785
- Франция — 0,1878
- Япония — 0,1839
- Турция — 0,1902
- Италия — 0,2164
- Бразилия — 0,2415
- Пакистан — 0,2513
- Индонезия — 0,2557
- Германия — 0,2601
- Израиль — 0,2661
- Иран — 0,3048
- Испания — 0,3242
- Австралия — 0,3298
- Египет — 0,3427
- Украина — 0,3755
Формула индекса мощности (PI) засекречена, но в идеале его значение должно стремиться к нулю. Текущий показатель Украины — 0,3755.
PI (Power Index) — это комплексный показатель военного потенциала государства, оценивающий его возможности ведения войны. Он учитывает численность армии, финансы, вооружение и географические факторы. Чем ниже PI, тем выше уровень боевой готовности страны.
Джерело: Global Fire Power