Global Fire Power опубликовал рейтинг армий мира 2025 на основе доступной огневой мощи. Подобные рейтинги GFP публикует ежегодно с 2016 года.

Подробнее о позиции Украины и ее значении — в материале Фактов ICTV.

Рейтинг армий мира 2025: какое место занимает Украина

До начала полномасштабного вторжения РФ в 2021 году ВСУ занимали 25-е место в рейтинге GFP. В 2023 году, благодаря военной поддержке западных союзников, Украина поднялась на 15-ю позицию. Однако в 2024 году ее мощность снизили до 18-го места среди 145 стран.

Тенденция к снижению позиций Украины в рейтинге армий мира продолжается. Если в 2024 году ВСУ занимали 18-ю строчку, то место Украины в рейтинге армий мира 2025 года снизилось еще. Сейчас Украина на 20-й строчке.

Рейтинг сильнейших армий мира в 2025 году

Этот рейтинг, сформированный Global Fire Power, учитывает количество военных, финансирование армии, наличие вооружения и стратегическое положение страны. Индекс мощности (PI) остается одним из ключевых показателей, и его значение для Украины продолжает меняться.

Рейтинг сильнейших армий мира 2025 и индексы стран:

США — 0,0744

Россия — 0,0788

Китай — 0,0788

Индия — 0,1184

Южная Корея — 0,1656

Великобритания — 0,1785

Франция — 0,1878

Япония — 0,1839

Турция — 0,1902

Италия — 0,2164

Бразилия — 0,2415

Пакистан — 0,2513

Индонезия — 0,2557

Германия — 0,2601

Израиль — 0,2661

Иран — 0,3048

Испания — 0,3242

Австралия — 0,3298

Египет — 0,3427

Украина — 0,3755

Формула индекса мощности (PI) засекречена, но в идеале его значение должно стремиться к нулю. Текущий показатель Украины — 0,3755.

PI (Power Index) — это комплексный показатель военного потенциала государства, оценивающий его возможности ведения войны. Он учитывает численность армии, финансы, вооружение и географические факторы. Чем ниже PI, тем выше уровень боевой готовности страны.

