Рейтинг армій світу 2025: яке місце посіла Україна
Global Fire Power опублікував рейтинг армій світу 2025 на основі доступної вогневої могутності. Подібні рейтинги GFP публікує щорічно з 2016 року.
Детальніше про позицію України та її значення – у матеріалі Фактів ICTV.
Рейтинг армій світу 2025: яке місце займає Україна
До початку повномасштабного вторгнення РФ у 2021 році ЗСУ займали 25-те місце в рейтингу GFP. У 2023 році, завдяки військовій підтримці західних союзників, Україна піднялася на 15-ту позицію. Проте у 2024 році її потужність знизили до 18-го місця серед 145 країн.
Тенденція до зниження позицій України в рейтингу армій світу продовжується. Якщо в 2024 році ЗСУ займали 18-ту сходинку, то місце України в рейтингу армій світу 2025 року знизилося ще. Зараз Україна на 20-й сходинці.
Рейтинг найсильніших армій світу у 2025 році
Цей рейтинг, сформований Global Fire Power, враховує кількість військових, фінансування армії, наявність озброєння та стратегічне положення країни. Індекс потужності (PI) залишається одним із ключових показників, і його значення для України продовжує змінюватися.
Рейтинг найсильніших армій світу 2025 та індекси країн:
- США – 0,0744
- Росія – 0,0788
- Китай – 0,0788
- Індія – 0,1184
- Південна Корея – 0,1656
- Велика Британія – 0,1785
- Франція – 0,1878
- Японія – 0,1839
- Туреччина – 0,1902
- Італія – 0,2164
- Бразилія – 0,2415
- Пакистан – 0,2513
- Індонезія – 0,2557
- Німеччина – 0,2601
- Ізраїль – 0,2661
- Іран – 0,3048
- Іспанія – 0,3242
- Австралія – 0,3298
- Єгипет – 0,3427
- Україна – 0,3755
Формула індексу потужності (PI) засекречена, але в ідеалі його значення має прагнути до нуля. Поточний показник України – 0,3755.
PI (Power Index) – це комплексний показник військового потенціалу держави, що оцінює її можливості ведення війни. Він враховує чисельність армії, фінанси, озброєння та географічні фактори. Чим нижчий PI, тим вищий рівень бойової готовності країни.
Джерело: Global Fire Power