Global Fire Power опублікував рейтинг армій світу 2025 на основі доступної вогневої могутності. Подібні рейтинги GFP публікує щорічно з 2016 року.

Детальніше про позицію України та її значення – у матеріалі Фактів ICTV.

Рейтинг армій світу 2025: яке місце займає Україна

До початку повномасштабного вторгнення РФ у 2021 році ЗСУ займали 25-те місце в рейтингу GFP. У 2023 році, завдяки військовій підтримці західних союзників, Україна піднялася на 15-ту позицію. Проте у 2024 році її потужність знизили до 18-го місця серед 145 країн.

Тенденція до зниження позицій України в рейтингу армій світу продовжується. Якщо в 2024 році ЗСУ займали 18-ту сходинку, то місце України в рейтингу армій світу 2025 року знизилося ще. Зараз Україна на 20-й сходинці.

Рейтинг найсильніших армій світу у 2025 році

Цей рейтинг, сформований Global Fire Power, враховує кількість військових, фінансування армії, наявність озброєння та стратегічне положення країни. Індекс потужності (PI) залишається одним із ключових показників, і його значення для України продовжує змінюватися.

Рейтинг найсильніших армій світу 2025 та індекси країн:

США – 0,0744

Росія – 0,0788

Китай – 0,0788

Індія – 0,1184

Південна Корея – 0,1656

Велика Британія – 0,1785

Франція – 0,1878

Японія – 0,1839

Туреччина – 0,1902

Італія – 0,2164

Бразилія – 0,2415

Пакистан – 0,2513

Індонезія – 0,2557

Німеччина – 0,2601

Ізраїль – 0,2661

Іран – 0,3048

Іспанія – 0,3242

Австралія – 0,3298

Єгипет – 0,3427

Україна – 0,3755

Формула індексу потужності (PI) засекречена, але в ідеалі його значення має прагнути до нуля. Поточний показник України – 0,3755.

PI (Power Index) – це комплексний показник військового потенціалу держави, що оцінює її можливості ведення війни. Він враховує чисельність армії, фінанси, озброєння та географічні фактори. Чим нижчий PI, тим вищий рівень бойової готовності країни.

Джерело: Global Fire Power

