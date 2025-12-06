Global Fire Power опублікував рейтинг армій світу 2025 на основі доступної вогневої могутності. Подібні рейтинги GFP публікує щорічно з 2016 року.  

Детальніше про позицію України та її значення – у матеріалі Фактів ICTV. 

Рейтинг армій світу 2025: яке місце займає Україна 

До початку повномасштабного вторгнення РФ у 2021 році ЗСУ займали 25-те місце в рейтингу GFP. У 2023 році, завдяки військовій підтримці західних союзників, Україна піднялася на 15-ту позицію. Проте у 2024 році її потужність знизили до 18-го місця серед 145 країн.  

Тенденція до зниження позицій України в рейтингу армій світу продовжується. Якщо в 2024 році ЗСУ займали 18-ту сходинку, то місце України в рейтингу армій світу 2025 року знизилося ще. Зараз Україна на 20-й сходинці. 

Рейтинг найсильніших армій світу у 2025 році 

Цей рейтинг, сформований Global Fire Power, враховує кількість військових, фінансування армії, наявність озброєння та стратегічне положення країни. Індекс потужності (PI) залишається одним із ключових показників, і його значення для України продовжує змінюватися. 

Рейтинг найсильніших армій світу 2025 та індекси країн: 

  • США – 0,0744 
  • Росія – 0,0788 
  • Китай – 0,0788 
  • Індія – 0,1184 
  • Південна Корея – 0,1656 
  • Велика Британія – 0,1785 
  • Франція – 0,1878 
  • Японія – 0,1839 
  • Туреччина – 0,1902 
  • Італія – 0,2164 
  • Бразилія – 0,2415 
  • Пакистан – 0,2513 
  • Індонезія – 0,2557 
  • Німеччина – 0,2601 
  • Ізраїль – 0,2661 
  • Іран – 0,3048 
  • Іспанія – 0,3242 
  • Австралія – 0,3298 
  • Єгипет – 0,3427 
  • Україна – 0,3755 

Формула індексу потужності (PI) засекречена, але в ідеалі його значення має прагнути до нуля. Поточний показник України – 0,3755. 

PI (Power Index) – це комплексний показник військового потенціалу держави, що оцінює її можливості ведення війни. Він враховує чисельність армії, фінанси, озброєння та географічні фактори. Чим нижчий PI, тим вищий рівень бойової готовності країни. 

Джерело: Global Fire Power 

