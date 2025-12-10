В Украине права и свободы человека гарантированы Конституцией и международными соглашениями. Так статья 21 (раздел II) этого документа определяет, что все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека являются неотчуждаемыми и нерушимыми.

Согласно статье 22 Конституции Украины (КУ), права и свободы человека и гражданина не являются исчерпывающими. Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

В частности, статья 55 КУ предусматривает право каждого гражданина любыми не запрещенными законом средствами защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств.

Права и свободы человека и гражданина защищаются судом. Каждый имеет право обращаться за защитой своих прав к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Для обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека, Конституция и законодательство Украины предусматривают возможность осуществления гражданами определенных действий, а также образование системы органов государства, назначением которой является помощь гражданам в реализации и защите их прав.

Что предусматривает защита прав человека в Украине и куда обращаться в случае нарушения – читайте в материале Фактов ICTV.

С чего все началось

Генассамблея ООН 10 декабря 1948 года приняла Всеобщую декларацию прав человека, а через два года предложила всем государствам отмечать эту дату как Всемирный день прав человека. С 1950 года в этот день проводится пленарное заседание ООН, на котором отмечают тех, кто внес весомый вклад в защиту прав человека и свобод, а в Осло 10 декабря вручают Нобелевскую премию мира.

Следует отметить, что Всеобщая декларация прав человека не является международным договором, поэтому не обязательна к исполнению государствами. Несмотря на это, документ считается универсальным механизмом защиты прав человека в мировом масштабе.

На сегодняшний день Декларация переведена на 360 языков, а на ее базе разработано более 80 международных договоров. В результате ее соблюдение превратилось в международное правило, которое нигде официально не закреплено, но должно выполняться под страхом санкций.

Защита прав в Украине и мире – что извесно

Вопрос защиты прав человека в нашей стране стоит очень остро. В случае их нарушения можно обратиться в определенные органы.

Если найти справедливость в своей стране не удается, тогда человек имеет право обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Европейский суд по правам человека – международный суд, который может рассматривать только заявления от лиц, организаций и предприятий, которые утверждают, что их права, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека, были нарушены.

Отметим, что Конвенция является международным договором, на основании которого определенные европейские государства обязались обеспечивать фундаментальные права человека. Эти права изложены в самой Конвенции, а также в Протоколах №№ 1, 4, 6, 7, 12 и 13 к ней.

ЕСПЧ уже много лет защищает права людей, которые закреплены в Европейской конвенции по правам человека. По его данным, на начало 2025 года (а также на конец 2024 года), Украина находилась на третьем месте по количеству дел, находящихся на рассмотрении в ЕСПЧ.

В первые месяцы после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину количество заявлений направленных против Украины сократилось минимум на половину. Но со временем их количество начало восстанавливаться. Стоит отметить, что среди заявлений, которые сейчас находятся на рассмотрении в ЕСПЧ, много таких, которые касаются именно вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Они ждут своего рассмотрения.

Что касается Украины, то в соответствии со ст. 15 Конвенции о защите прав человека и основных свобод Высокая Договаривающаяся Сторона во время войны может принимать меры, отступающие от ее обязательств по этой Конвенции, и в случае использования этого права должна информировать генерального секретаря Совета Европы о принятых ею мерах. Сообщение осуществляется путем написания письма и прикрепления копий правовых документов, согласно которым будут вводиться чрезвычайные меры, говорится на сайте Урядового портала.

В частности, на период военного положения могут вводиться:

комендантский час;

особый режим въезда и выезда;

ограничение передвижения граждан и иностранцев, а также движения транспорта;

досмотр транспорта, грузов, вещей, багажа, служебных помещений и жилья граждан;

гражданам, состоящим на военном или специальном учете, может запрещаться менять место жительства или пребывания без надлежащего разрешения и тому подобное.

Куда обращаться в случае нарушения прав человека

Граждане Украины имеют право подать жалобу:

в органы государственной власти и местного самоуправления (это письменные обращения и запросы, на которые вам должны дать ответ в установленный законом срок);

в суды (если все возможности национальных судов исчерпаны, можно обратиться в Европейский суд по правам человека);

к омбудсмену –

в неправительственные правозащитные организации (например, Украинский Хельсинский союз по правам человека Харьковская правозащитная группа КрымSOS

К неправительственным организациям могут относиться, как небольшие инициативные группы, возникающие, например, в связи с конкретными нарушениями прав человека, благотворительные организации в области образования, приюты для женщин, культурные ассоциации, религиозные организации, юридические фонды, программы гуманитарной помощи, а также огромные международные организации с сотнями отделений и тысячами членов в разных частях мира.

Предлагаем список адресов и телефонов, куда можно обратиться, если вы, например, приобрели некачественные продукты и товары или стали жертвой домашнего насилия.

Правительственный контактный центр

Веб-сайт: ukc.gov.ua

Электронная почта: 545@ukc.gov.ua

Территориально находится в Киеве по адресу: улица Эспланадная, 8/10.

Телефон 1547 — горячая линия по вопросам противодействия торговле людьми и домашнему насилию.

Правительственная горячая линия на которую могут позвонить жители города Киева и граждане, находящиеся за рубежом: +38 (044)-284-19-15. Звонки принимаются круглосуточно.

Здесь также можно найти телефоны и адреса контактных центров органов исполнительной власти в регионах.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Госпродпотребслужба в Винницкой области

Сайт: vingudpss.gov.ua

Адрес: 21036, Винницкая обл., г. Винница, ул. Праведников мира, 19

Тел.: (0432) 65-88-00, круглосуточно

e-mail: info@vingudpss.gov.ua

Госпродпотребслужба в Волынской области

Сайт: voldpss.gov.ua

Адрес: 43020, Волынская обл., г. Луцк, ул. Полесская Сечь, 10

Тел.: (0332) 28-06-91 (приемная), 0332) 28-06-88, 28-06-86 — управление защиты прав потребителей и контроля за регулируемыми ценами

e-mail: post@voldpss.gov.ua

Госпродпотребслужба в Днепропетровской области

Сайт: dp.consumer.gov.ua

Адрес: 49006, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Философская, 39 А

Тел.: (068) 565-46-39

e-mail: info@dp.dpss.gov.ua

Госпродпотребслужба в Донецкой области

Адрес для переписки: 84302, Донецкая обл., г. Краматорск, ул., Шадринская, 33

Тел. горячей линии: (099) 151-64-06

e-mail: info@dndpss.gov.ua

Сайт: dndpss.gov.ua

Госпродпотребслужба в Житомирской области

Адрес: 10002, Житомирская обл., г. Житомир, ул. Юрия Вороного, 55

Тел. круглосуточной горячей линии: (0412) 43-18-42, правительственная горячая линия — 1545.

e-mail: g.upr@zt-dpss.gov.ua; skargi-zhitomir@ukr.net

Сайт: zt-dpss.gov.ua

Госпродпотребслужба в Закарпатской области

Адрес: 88015, Закарпатская обл., г. Ужгород, ул. Минайская, 39 А

Тел.: (0312) 64 71 79; (067) 213-41-44-44 (приемная)

e-mail: mainoffice@zak-dpss.gov.ua

Сайт: zak-dpss.gov.ua

Госпродпотребслужба в Запорожской области

Адрес: 69002 г. Запорожье, ул. Примаченко Марии, 20-А

Тел.: (061) 239-73-12; (068) 528-09-45.

e-mail: office@gudpss-zp.gov.ua

Сайт: gudpss.zp.ua

Госпродпотребслужба в Ивано-Франковской области

Адрес: 76019, Ивано-Франковская обл., г. Ивано-Франковск, ул. Береговая, 24

Тел.: (0342) 511-389

e-mail: ifdergprod@vetif.gov.ua

Сайт: vetif.gov.ua

Госпродпотребслужба в Киевской области

Адрес: 08133, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, г. Вишневое, ул. Парковая, дом 34 А

Тел.: (044) 406-38-13, (066) 247-51-78

e-mail: gu@dpssko.gov.ua

Сайт: oblvet.org.ua

Госпродпотребслужба в Киеве

Адрес: 01001, г. Киев, ул. Б. Гринченко, 1

Тел.: (044) 279-12-70 (приемная), круглосуточная горячая линия (050) 230-04-28 или (044) 364-77-80

e-mail: info@dpss.gov.ua

Сайт: dpss.gov.ua

Госпродпотребслужба в Кировоградской области

Адрес: 25006, Кировоградская обл., г. Кропивницкий, ул. Тараса Карпы, 84

Тел.: (0522) 32-13-51 (приемная), служба делопроизводства (0522) 32-26-38

e-mail: gudpss@kr.consumer.gov.ua

Сайт: kr.consumer.gov.ua

Госпродпотребслужба в Луганской области

На время действия военного положения информация о деятельности Госпродпотребслужбы предоставляется по письменным запросам.

Адрес для обращения: 93405, Луганская обл., г. Северодонецк, ул. Пивоварова, 2

Тел. для обращений: (097) 212-26-13 (064) 526-80-15

Сайт: lugdpss.gov.ua

Госпродпотребслужба во Львовской области

Адрес: 79011, г. Львов, ул. Витовского, 18

Тел.: (032) 261 36 90

e-mail: office@lvivdpss.gov.ua

Сайт: lvivdpss.gov.ua

Госпродпотребслужба в Николаевской области

Адрес: 54003, Николаевская обл., г. Николаев, пр. Центральный, 288

Тел.: (0512) 30-43-25

e-mail: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua

Сайт: dpssmk.gov.ua

Госпродпотребслужба в Одесской области

Адрес: 65042, Одесская обл., г. Одесса, ул. 7-я Пересыпская, 6

Тел.: (048)716-13-01

e-mail: gu@odesa.consumer.gov.ua

Сайт: odesa.consumer.gov.ua

Госпродпотребслужба в Полтавской области

Адрес: 36020, Полтавская обл., г. Полтава, ул. Воскресенский спуск, 7

Тел.: (0532) 60-66-47

e-mail: pol_gydpss@polvet.gov.ua

Сайт: polvet.gov.ua

Госпродпотребслужба в Ровенской области

Адрес: 33025, Ровенская обл., г. Ровно, ул. Малоривненская, 91

Тел.: (0362) 63-36-30

e-mail: vetmed@rivneprod.gov.ua

Сайт: rivneprod.gov.ua

Госпродпотребслужба в Сумской области

Адрес: 40000, Сумская обл., г. Сумы, ул. Лихвинская Стенка, 25

Круглосуточная горячая линия: (0542) 77-90-43, (0542) 77-90-46

e-mail: post@dpss-sumy.gov.ua

Сайт: dpss-sumy.gov.ua

Госпродпотребслужба в Тернопольской области

Адрес: 46006, Тернопольская обл., г. Тернополь ул. Микулинецкая, 20

Тел.: (0352) 52-10-10

e-mail: info@dpss-te.gov.ua

Сайт: dpss-te.gov.ua

Госпродпотребслужба в Харьковской области

Адрес: 61166, Харьковская область, г. Харьков, пр-т Науки, 40

Тел.: (057) 725-19-00

e-mail: gudpss@kh-consumer.gov.ua

Сайт: kh-consumer.gov.ua

Госпродпотребслужба в Херсонской области

Адрес: 73000, Херсонская обл., г. Херсон, ул. Старообрядческая, 34

Телефон круглосуточной горячей службы: +380997415462

e-mail: kherson.obl@dpss-ks.gov.ua

Сайт: dpss-ks.gov.ua

Госпродпотребслужба в Хмельницкой области

Адрес: 29000, Хмельницкая обл., г. Хмельницкий, ул. Шевченко, 53

Телефон горячей линии Госпродпотребслужбы: (0382) 65-07-34, (050) 230-04-28

e-mail: info@consumerhm.gov.ua

Сайт: consumerhm.gov.ua

Госпродпотребслужба в Черкасской области

Адрес: 18000, Черкасская обл., г. Черкассы, ул. Смелянская, 120

Тел.: (0472) 63-05-27

e-mail: post@cherk-consumer.gov.ua

Сайт: cherk-consumer.gov.ua

Госпродпотребслужба в Черновицкой области

Адрес: 58000, Черновицкая обл., г. Черновцы, ул. Сторожинецкая, 115

Тел.: (0372) 55-34-09

e-mail: info@consumer-cv.gov.ua

Сайт: consumer-cv.gov.ua

Госпродпотребслужба в Черниговской области

Адрес: 14034, Черниговская обл., г. Чернигов, ул. 1 Мая, 180

Тел.: (046) 223-01-19

e-mail: post@dpsscn.gov.ua

Сайт: dpsscn.gov.ua

По указанным адресам можно подать жалобу на нарушение прав человека. Образец выглядит следующим образом:

Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации

В Украине по телефону 1547 круглосуточно и бесплатно работает горячая линия по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей.

Люди, пострадавшие от торговли людьми, домашнего насилия, насилия по признаку пола, насилия в отношении детей, или об угрозе совершения такого насилия могут позвонить по указанному номеру и получить онлайн помощь.

В случае необходимости психологической или юридической консультации также можно обратиться в общественную организацию Ла Страда-Украина.

Позвонить можно на короткий общеевропейский номер 116 123 (бесплатно круглосуточно со стационарных и мобильных телефонов) или 0 800 500 335 (с мобильного или стационарного).

