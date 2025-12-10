В Україні права і свободи людини гарантовані Конституцією та міжнародними угодами. Так стаття 21 (розділ II) цього документа визначає, що всі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Згідно зі статтею 22 Конституції України (КУ), права і свободи людини та громадянина не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються й не можуть бути скасовані. За прийняття нових законів або внесення змін до чинних не допускається звуження змісту й обсягу наявних прав і свобод.

Зокрема, стаття 55 КУ передбачає право кожного громадянина будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права та свободи від порушень і протиправних посягань.

Права і свободи людини й громадянина захищаються судом. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Для забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини, Конституція і законодавство України передбачають можливість здійснення громадянами певних дій, а також утворення системи органів держави, призначенням якої є допомога громадянам у реалізації й захисті їхніх прав.

Що передбачає захист прав людини в Україні та куди звертатися у разі порушення – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

З чого все почалося

Генасамблея ООН 10 грудня 1948 року ухвалила Загальну декларацію прав людини, а за два роки запропонувала всім державам відзначати цю дату як Всесвітній день прав людини. З 1950 року у цей день проводиться пленарне засідання ООН, на якому відзначають тих, хто зробив вагомий внесок у захист людських прав і свобод, а в Осло 10 грудня вручають Нобелівську премію миру.

Слід зазначити, що Загальна декларація прав людини не є міжнародним договором, тому не обов’язкова до виконання державами. Попри це, документ вважається універсальним механізмом захисту прав людини у світовому масштабі.

На сьогодні Декларація перекладена 360 мовами, а на її базі розроблено понад 80 міжнародних договорів. У результаті її дотримання перетворилося на міжнародне правило, яке ніде офіційно не закріплене, але мусить виконуватися під страхом санкцій.

Захист прав в Україні та світі – що відомо

Питання захисту прав людини в нашій країні стоїть дуже гостро. У разі їх порушення можна звернутися до певних органів.

Якщо знайти справедливість у своїй країні не вдається, тоді людина має право звернутися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Європейський суд з прав людини – міжнародний суд, який може розглядати тільки заяви від осіб, організацій та підприємств, які стверджують, що їхні права, гарантовані Європейською конвенцією з прав людини, були порушені.

Зазначимо, що Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого певні європейські держави зобов’язалися забезпечувати фундаментальні права людини. Ці права викладені в самій Конвенції, а також у Протоколах №№ 1, 4, 6, 7, 12 і 13 до неї.

ЄСПЛ вже багато років захищає права людей, які закріплені в Європейській конвенції з прав людини. За його даними, на початок 2025 року (а також на кінець 2024 року), Україна посідала третє місце за кількістю справ, що перебувають на розгляді у ЄСПЛ.

У перші місяці після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України кількість заяв, спрямованих проти України, скоротилася щонайменше наполовину. Але з часом їхня кількість почала поновлюватися. Варто зазначити, що серед заяв, які зараз на розгляді у ЄСПЛ, багато таких, що стосуються саме збройного конфлікту між Україною та Росією. Вони чекають на свій розгляд.

Що ж до України, то відповідно до ст. 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Висока Договірна Сторона під час війни може вживати заходів, що відступають від її зобов’язань за цією Конвенцією, і в разі використання цього права має інформувати генерального секретаря Ради Європи про вжиті нею заходи.

Повідомлення здійснюється написанням листа і прикріпленням копій правових документів, згідно з якими будуть запроваджуватися надзвичайні заходи, зазначено на сайті Урядового порталу.

Зокрема, на період воєнного стану можуть запроваджуватися:

комендантська година;

особливий режим в’їзду та виїзду;

обмеження пересування громадян та іноземців, а також руху транспорту;

огляд транспорту, вантажів, речей, багажу, службових приміщень і житла громадян;

громадянам, які перебувають на воєнному чи спеціальному обліку, може заборонятися змінювати місце проживання чи перебування без належного дозволу тощо.

Куди звертатись у разі порушення прав людини

Громадяни України мають право подати скаргу:

до органів державної влади та місцевого самоврядування (це письмові звернення та запити, на які вам мають дати відповідь у встановлений законом термін);

до суду (якщо можливості національних судів вичерпано, можна звернутися до Європейського суду з прав людини);

до омбудсмена

до неурядових правозахисних організацій та ЗМІ ( Українська Гельсінська спілка з прав людини Харківська правозахисна група КримSOS

До неурядових організацій можуть належати як невеликі ініціативні групи, які виникають, наприклад, у зв’язку з конкретними порушеннями прав людини, благодійні організації в галузі освіти, притулки для жінок, культурні асоціації, релігійні організації, юридичні фонди, про­грами гуманітарної допомоги, а також величезні міжнародні організації із сотнями відділень і тисячами членів у різних частинах світу.

Наводимо список адрес і телефонів, куди можна звернутися, якщо ви, наприклад, придбали неякісні продукти та товари, або стали жертвою домашнього насилля.

Урядовий контактний центр

Веб-сайт: ukc.gov.ua

Електронна пошта: 545@ukc.gov.ua

Територіально розташований у Києві за адресою: вулиця Еспланадна, 8/10.

Телефон 1547 – гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та домашньому насильству.

Урядова гаряча лінія (цілодобово) на яку можуть зателефонувати жителі міста Києва та громадяни, які перебувають за кордоном: +38 (044)-284-19-15. Дзвінки приймають цілодобово.

Тут також можна знайти телефони та адреси контактних центрів органів виконавчої влади у регіонах.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Держпродспоживслужба у Вінницькій області

Сайт: vingudpss.gov.ua

Адреса: 21036, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Праведників світу, 19

Тел.: (0432) 65-88-00, цілодобово

e-mail: info@vingudpss.gov.ua

Держпродспоживслужба у Волинській області

Сайт: voldpss.gov.ua

Адреса: 43020, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10

Тел.: (0332) 28-06-91 (приймальня), (0332) 28-06-88, 28-06-86 – управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами

e-mail: post@voldpss.gov.ua

Держпродспоживслужба у Дніпропетровській області

Сайт: dp.consumer.gov.ua

Адреса: 49006, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Філософська, 39 А

Тел.: (068) 565-46-39

e-mail: info@dp.dpss.gov.ua

Держпродспоживслужба у Донецькій області

Адреса для листування: 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул., Шадринська, 33

Тел. гарячої лінії: (099) 151-64-06

e-mail: info@dndpss.gov.ua

Сайт: dndpss.gov.ua

Держпродспоживслужба у Житомирській області

Адреса: 10002, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Юрія Вороного, 55.

Тел. цілодобової гарячої лінії: 43-18-42, урядова гаряча лінія – 1545.

e-mail: g.upr@zt-dpss.gov.ua; skargi-zhitomir@ukr.net

Сайт: zt-dpss.gov.ua

Держпродспоживслужба у Закарпатській області

Адреса: 88015, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Минайська, 39 А

Тел.: (0312) 64 71 79; (067) 213-41- 44 (приймальня)

e-mail: mainoffice@zak-dpss.gov.ua

Сайт: zak-dpss.gov.ua

Держпродспоживслужба в Запорізькій області

Адреса: 69002 м. Запоріжжя, вул. Примаченко Марії, 20-А

Тел.: (061) 239 73 12; (068) 528-09-45

e-mail: office@gudpss-zp.gov.ua

Сайт: gudpss.zp.ua

Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області

Адреса: 76019, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Берегова, 24

Тел.: (0342) 511-389

e-mail: ifdergprod@vetif.gov.ua

Сайт: vetif.gov.ua

Держпродспоживслужба у Київській області

Адреса: 08133, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Паркова, будинок 34 А

Тел.: (044) 406-38-13, (066) 247-51-78

e-mail: gu@dpssko.gov.ua

Сайт: oblvet.org.ua

Держпродспоживслужба у Києві

Адреса: 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 1

Тел.: (044) 279-12-70 (приймальня), цілодобова гаряча лінія (050) 230-04-28 або (044) 364-77-80

e-mail: info@dpss.gov.ua

Сайт: dpss.gov.ua

Держпродспоживслужба у Кіровоградській області

Адреса: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84

Тел.: (0522) 32-13-51 (приймальня), служба діловодства (0522) 32-26-38

e-mail: gudpss@kr.consumer.gov.ua

Сайт: kr.consumer.gov.ua

Держпродспоживслужба в Луганській області

На час дії воєнного стану інформація щодо діяльності Держпродспоживслужби надається за письмовими запитами.

Адреса для звернення: 93405, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 2

Тел. для звернень: (097) 212-26-13 (064) 526-80-15

Сайт: lugdpss.gov.ua

Держпродспоживслужба у Львівській області

Адреса: 79011, м. Львів, вул. Вітовського, 18

Тел.: (032) 261 36 90

e-mail: office@lvivdpss.gov.ua

Сайт: lvivdpss.gov.ua

Держпродспоживслужба у Миколаївській області

Адреса: 54003, Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Центральний, 288

Тел.: (0512) 30-43-25

e-mail: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua

Сайт: dpssmk.gov.ua

Держпродспоживслужба в Одеській області

Адреса: 65042, Одеська обл., м. Одеса, вул. 7-ма Пересипська, 6

Тел.: (048)716-13-01

e-mail: gu@odesa.consumer.gov.ua

Сайт: odesa.consumer.gov.ua

Держпродспоживслужба в Полтавській області

Адреса: 36020, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Воскресенський узвіз, 7

Тел.: (0532) 60-66-47

e-mail: pol_gydpss@polvet.gov.ua

Сайт: polvet.gov.ua

Держпродспоживслужба у Рівненській області

Адреса: 33025, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Малорівненська, 91

Тел.: (0362) 63-36-30

e-mail: vetmed@rivneprod.gov.ua

Сайт: rivneprod.gov.ua

Держпродспоживслужба в Сумській області

Адреса: 40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Лихвинська Стінка, 25

Цілодобова гаряча лінія: (0542) 77-90-43, (0542) 77-90-46

e-mail: post@dpss-sumy.gov.ua

Сайт: udpss.sumy.ua

Держпродспоживслужба в Тернопільській області

Адреса: 46006, Тернопільська обл., м. Тернопіль вул. Микулинецька, 20

Тел.: (0352) 52-10-10

e-mail: info@dpss-te.gov.ua

Сайт: dpss-te.gov.ua

Держпродспоживслужба у Харківській області

Адреса: 61166, Харківська область, м. Харків, пр-т Науки, 40

Тел.: (057) 725-19-00

e-mail: gudpss@kh-consumer.gov.ua

Сайт: kh-consumer.gov.ua

Держпродспоживслужба у Херсонській області

Адреса: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Старообрядницька, 34

Телефон цілодобової гарячої служби: +380997415462

e-mail: kherson.obl@dpss-ks.gov.ua

Сайт: dpss-ks.gov.ua

Держпродспоживслужба у Хмельницькій області

Адреса: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Шевченка, 53

Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (0382) 65-07-34, (050) 230-04-28

e-mail: info@consumerhm.gov.ua

Сайт: consumerhm.gov.ua

Держпродспоживслужба в Черкаській області

Адреса: 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, 120

Тел.: (0472) 63-05-27

e-mail: post@cherk-consumer.gov.ua

Сайт: cherk-consumer.gov.ua

Держпродспоживслужба у Чернівецькій області

Адреса: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 115

Тел.: (0372) 55-34-09

e-mail: info@consumer-cv.gov.ua

Сайт: consumer-cv.gov.ua

Держпродспоживслужба в Чернігівській області

Адреса: 14034, Чернігівська обл., м. Чернігів, пр. Грушевського Михайла

Тел.: (046) 223-01-19

e-mail: post@dpsscn.gov.ua

Сайт: dpsscn.gov.ua

За вказаними адресами можна подати скаргу на порушення прав людини. Зразок має такий вигляд:

Національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації

В Україні за телефоном 1547 цілодобово та безкоштовно працює гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.

Особи, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства можуть зателефонувати за вказаним номером та отримати онлайн-допомогу.

У разі потреби психологічної або юридичної консультації також можна звернутися до громадської організації Ла Страда-Україна.

Зателефонувати можна на короткий загальноєвропейський номер 116 123 (безкоштовно цілодобово зі стаціонарних і мобільних телефонів) або 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного).

